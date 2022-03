Nota della CMA CGM su sanzioni e ricadute di guerra

Il Gruppo francese mette a disposizione navi e aerei per aiuti in Polonia.

Marseille. La Compagnia CMA CGM, in una sua nota, ha dichiarato che l’intensa domanda di trasporto marittimo, che ha permesso forti guadagni lo scorso anno e inizio 2022, a causa della guerra in Ucraina sta rallentando e sta rendendo incerte le prospettive del mercato.

Come altri gruppi marittimi, la Compagnia di navigazione CMA CGM ha interrotto i servizi in Ucraina e Russia a causa della guerra e delle relative sanzioni imposte dall’Occidente a Mosca.

Il Gruppo francese ha annunciato anche che avrebbe sospeso i servizi di trasporto da e per l’alleato russo, la Bielorussia.

La sospensione dei servizi nei tre paesi, che rappresentano circa il 2% del proprio fatturato, non ha avuto finora effetti materiali sui risultati, ma la nota CMA CGM informa di non essere in grado di prevedere l’impatto se il contesto geopolitico e macroeconomico dovesse deteriorarsi.

Per aiutare gli sforzi umanitari, il Gruppo metterà a disposizione la sua capacità di trasporto aereo di merci per il trasporto di aiuti in Polonia per i rifugiati ucraini, ha aggiunto.

La società privata CMA CGM, una delle più grandi linee di container del mondo, ha registrato un utile netto di $ 17,9 miliardi per il 2021 contro $ 1,8 miliardi dell’anno precedente. Un rimbalzo economico a seguito della pandemia di coronavirus ha fatto salire alle stelle le tariffe di trasporto e ha lasciato la capacità di spedizione allungata. I volumi merceologici spediti sono aumentati del 5% rispetto al 2021, ma sono diminuiti del 4,3% su base annua nel quarto trimestre a causa della riduzione della capacità della congestione portuale.

Nella principale attività, quella della navigazione marittima di CMA CGM, l’aumento delle entrate dello scorso anno ha compensato l’aumento dei costi, che sono aumentati di quasi il 30% su base annua nel quarto trimestre, si afferma nella nota. Per aiutare i clienti con i costi di spedizione, il Gruppo ha affermato che estenderà l’attuale blocco delle tariffe di trasporto spot fino al prossimo 30 giugno e assegnerà capacità anche alle piccole imprese.

L’aumento degli utili ha consentito a CMA CGM di aumentare gli investimenti, in particolare nell’espansione della logistica non marittima e ricorda che l’anno scorso ha investito capitali per modernizzare la propria flotta.

Intanto, la Compagnia CMA CGM continua a monitorare la situazione in Ucraina e nella regione del Mar Nero. Le nostre massime priorità – conclude la nota – rimangono proteggere i nostri dipendenti e garantire il più possibile la continuità della vostra catena di approvvigionamento.

Abele Carruezzo