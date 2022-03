CONTSHIP ITALIA AGGIORNA IL PROPRIO STORAGE ENTERPRISE MISSION CRITICAL PER VMWARE CON INFINIDAT

Contship Italia Group, il leader italiano nel settore dei terminal container, del trasporto intermodale e della logistica, dispone di una vasta rete di terminal container marittimi dislocati a La Spezia, Ravenna, Salerno e Tangeri in Marocco. La Società, parte del Gruppo Eurokai, offre servizi a clienti chiave nel proprio settore, tra cui le più grandi compagnie di navigazione del mondo, come Maersk e Mediterranean Shipping Company (MSC).

Gli specialisti dei servizi IT di Contship Italia, con sede a La Spezia Container Terminal (LSCT), sono responsabili di guidare, attraverso una crescente innovazione tecnologica, un miglioramento dei servizi dedicati a clienti sia interni che esterni e di soddisfare gli obiettivi di data compliance. Quando il sistema di Storage Enterprise in uso non è più stato in grado di rispondere ai requisiti richiesti in termini di performance, capacità e disponibilità, il team Contship Italia si è visto costretto a eseguire un aggiornamento. Si sono, così, concentrati su una migrazione rapida e senza soluzione di continuità, optando per un’architettura di Storage Enterprise innovativa, che fosse in grado di supportare il raggiungimento degli obiettivi futuri.

L’esigenza: semplificare la gestione dell’archiviazione dei dati e supportare la crescita aziendale

Di fronte ad ambiziose proiezioni di crescita a livello di Gruppo e per l’espansione di nuova capacità di movimentazione, comprese le capacità di gateway e transhipment, il sistema di archiviazione dati esistente stava ormai raggiungendo la fase di fine vita.

A febbraio 2021, Contship Italia ha così deciso di iniziare a cercare una soluzione che andasse a sostituire la tecnologia di Data Storage all-flash in uso. L’assistenza per il vecchio sistema stava terminando ed era necessario un ingegnere che vi si dedicasse a tempo pieno. L’obiettivo del team Contship, quindi, era quello di migrare verso una soluzione più autonoma e un’infrastruttura di storage enterprise più facile da gestire, cosicché il personale qualificato potesse concentrarsi su altri servizi critici per l’azienda.

Seppur non fosse richiesto un livello di archiviazione dati su scala petabyte, Contship necessitava di un ambiente sempre disponibile e che garantisse prestazioni elevate, nonché in grado di scalare rapidamente. Fondamentale per il processo decisionale di Contship Italia era il fatto che la nuova soluzione fornisse zero RPO e RTO sui servizi aziendali mission critical, senza interruzione di servizio per i clienti. La replica Active-Active di Infinidat è stata pensata proprio per garantire tutto questo: non solo è più veloce dal punto di vista della latenza rispetto ad altri fornitori, ma offre anche prestazioni elevate e scalabilità prevedibile per i carichi di lavoro mission-critical.

“Durante il processo di acquisto abbiamo valutato altri due principali concorrenti, ma ci siamo resi conto che le soluzioni proposte non offrivano un reale sistema active-active di livello enterprise”, ha spiegato Mario Scimone, responsabile dell’infrastruttura LSCT del gruppo Contship Italia IT Services. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro senior management per rassicurare tutti sul fatto che il passaggio a una soluzione più innovativa come InfiniBox® di Infinidat, con il TCO più basso del settore, fosse la scelta che meglio si sposava con le nostre esigenze”.

La soluzione: “Set It and Forget It” con Infinidat e VMware

A seguito di un rigoroso processo di acquisto, Contship Italia ha optato per due storage array InfiniBox® installati in due sedi separate, a circa 500 metri di distanza. Garantendo la replica sincrona di 450 TB e supportando la soluzione VMware più recente, il sistema è stato connesso tramite fibra ottica. Inoltre, utilizzando il modello di consumo flessibile di Infinidat, Contship Italia ha pagato solo la capacità di storage di cui aveva bisogno, con la possibilità di estenderla su richiesta.

Completamente integrata con VMware Storage Cluster (vMSC) e InfiniBox Active-Active Replication di Infinidat, la nuova soluzione fornisce il 100% di disponibilità di applicazioni e dati per gli ambienti virtualizzati di Contship Italia. L’integrazione VMware consente a un singolo cluster di risorse host fisiche di operare nei due data center separati. Oltre a questi vantaggi, Contship Italia ha riscontrato anche prestazioni più elevate, latenza inferiore e disponibilità al 100%. La gestione semplificata dell’ambiente di storage consente, inoltre, di eliminare molte attività ripetitive, dispendiose in termini di tempo.

“L’implementazione della soluzione di Infinidat con l’integrazione di VMware è stata estremamente semplice e abbiamo riscontrato un risparmio significativo sui costi di implementazione di oltre il 40%”, ha continuato Mario Scimone. “L’intero processo di configurazione, dall’inizio alla fine, ha richiesto meno di 20 giorni perché fosse tutto completamente migrato, senza tempi di inattività, sui nostri sistemi. L’integrazione VMware installata ci ha anche assicurato il completo controllo online durante il trasferimento”.

Il risultato: una migrazione semplice che ha superato le aspettative

I risultati del Proof of Concept (POC) sono stati consegnati quasi immediatamente, poiché i dati del sistema di sorveglianza, situato presso il grande molo del terminal container di La Spezia, sono stati caricati rapidamente sui nuovi sistemi Infinidat. Utilizzando 250 TB di spazio di archiviazione, che garantisce volume e prestazioni al team Contship, le telecamere tracciano le operazioni cruciali che si svolgono all’interno del deposito di container e le trasmettono, in tempo reale, direttamente alla sala di controllo centrale.

“Il supporto predittivo di Infinidat è eccellente e istantaneo: ci siamo sentiti al sicuro dal momento in cui abbiamo cambiato sistema. Inoltre, il nostro Infinidat Manager ci tiene costantemente informati sulle nuove versioni disponibili e sugli aggiornamenti del software, di cui si occupa direttamente da remoto. Questo ci permette di disporre sempre di una soluzione all’avanguardia”, continua Mario Scimone.

Contship Italia ha registrato un significativo cambiamento nello svolgimento delle operazioni quotidiane, riguadagnando il lavoro di un dipendente a tempo pieno, che prima era totalmente dedicato al monitoraggio e alla gestione del precedente ambiente di storage. Inoltre, con le nuove funzionalità VMware già integrate, il team può facilmente prepararsi per picchi di volume maggiori, integrare altre attività e scalare con la semplicità distintiva di Infinidat.

L’integrazione VMware: la semplicità!

“L’integrazione della piattaforma VMware si è rivelata di una semplicità unica; ogni configurazione è stata effettuata rapidamente: è bastato, infatti, collegare la soluzione e lasciarla lavorare. Nessun problema, nessun “dramma”, nessuna incompatibilità: tutto è stato pre-testato e collegato da soli sei cavi”, ha affermato Mario Scimone.

Oltre a questi vantaggi, Contship Italia ha anche aggiornato la sua soluzione plug-in VMware alla versione 6.7, con il conseguente accesso a funzionalità avanzate. Insieme alla soluzione Active-Active di Infinidat, questo ha assicurato che tutti i dati fossero continuamente aggiornati, replicati e sincronizzati per le priorità di continuità aziendale.

Piani futuri: aumento della capacità di storage e consolidamento dell’infrastruttura a livello di Gruppo

Contship Italia richiederà più spazio di archiviazione in futuro e ha già a disposizione 100 TB in più che possono essere attivati in qualsiasi momento. Anche altre sedi del Gruppo stanno valutando l’attuale infrastruttura di storage e stanno cercando di consolidare le proprie esigenze dati sulla piattaforma di Infinidat.

“Con tutti i nostri sistemi di sorveglianza su InfiniBox® non abbiamo riscontrato alcun compromesso sui livelli di prestazioni”, ha concluso Scimone. “Con la soluzione di data storage di Infinidat, siamo stati in grado di aumentare i tempi di mantenimento delle riprese registrate dalle nostre telecamere a 60 giorni, il che ha fatto un’enorme differenza in tutta l’azienda”.

Per saperne di più su come Infinidat può aiutare le aziende ad espandere o consolidare l’archiviazione dei dati: www.infinidat.com.