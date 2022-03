“Prendiamo atto della soluzione positiva della vertenza Tirrenia/Cin ed esprimiamo grande soddisfazione per la tutela dell’occupazione e del reddito per tutte le lavoratrici e lavoratori marittimi coinvolti e per la salvaguardia della continuità territoriale”. È quanto dichiarano il Segretario Generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e Il Segretario Nazionale Marco Verzari in merito alla vertenza Tirrenia/Cin.