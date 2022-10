Unioncamere Lombardia e Camere di Commercio presentano la mappatura delle priorità lombarde realizzata con il supporto di Uniontrasporti

Il Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali per il sistema economico lombardo: identificate le opere indifferibili Individuati i 20 interventi maggiormente strategici, le 18 opere regionali di secondo livello e altre 14 priorità territoriali per le imprese. Proseguono in parallelo gli approfondimenti sulle Olimpiadi del 2026 e le Zone Logistiche Speciali Unioncamere Lombardia ha presentato il primo Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali della Lombardia realizzato con il supporto tecnico scientifico di Uniontrasporti. Dall’incontro con gli stakeholder nasce così un lavoro che riconferma il ruolo delle infrastrutture come opportunità di crescita e di modernizzazione del sistema economico regionale.

L’appuntamento si inserisce all’interno del roadshow sul tema, che ha coinvolto i territori regionali nell’ambito del Programma Infrastrutture, promosso da Unioncamere italiana attraverso il Fondo di Perequazione 2019-2020. Le Camere di commercio lombarde e Unioncamere Lombardia hanno lavorato in sinergia con imprese, associazioni, strutture di ricerca e formazione ed enti locali confermando il ruolo attivo del sistema camerale per contribuire al disegno di una strategia di medio-lungo periodo per lo sviluppo infrastrutturale.

A partire dalla voce delle imprese, il webinar di oggi avvia il percorso di condivisione con Regione Lombardia e con gli attori chiave per analizzare e valutare le priorità infrastrutturali lombarde per trasporti, mobilità e turismo e conseguire 4 macro-obiettivi: connettività trans-regionale, accessibilità e riduzione della congestione, sostenibilità e nuove esigenze legate alle Olimpiadi del 2026. L’iniziativa corona una serie di eventi territoriali che hanno animato in tutta la Lombardia il confronto sul tema delle infrastrutture sia materiali che digitali, con una visione centrata sulle esigenze del territorio regionale. I lavori proseguono per approfondire le opportunità per il territorio che nascono dall’appuntamento olimpico e paralimpico di MilanoCortina2026 e dalla istituzione delle Zone Logistiche Speciali in Lombardia, per superare la crisi e recuperare competitività.

“Le opportunità offerte da PNRR e dal Piano Lombardia per il rilancio infrastrutturale della nostra regione sono senza precedenti” ha dichiarato il Presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. “Per questo le Camere di commercio lombarde hanno lavorato per offrire un documento di sintesi che dà un ulteriore contributo alla scelta delle nuove priorità regionali, così da poter avviare i lavori più urgenti in vista dei prossimi importanti appuntamenti.” L’Assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Terzi ha concluso: “Pubblicazioni come il Libro Bianco sono importanti perché rappresentano il “sentiment” del mondo imprenditoriale verso il sistema infrastrutturale regionale.

Ponendo l’accento sulle opere strategiche per la competitività delle PMI – la vera ossatura del sistema economico lombardo – ci forniscono utili indicazioni programmatiche. Regione in questi anni ha già destinato risorse importanti per le infrastrutture e la mobilità: grazie ai fondi del Piano Lombardia si stanno realizzando opere che riguardano l’intero sistema, con oltre 2,1 miliardi di euro che attiveranno investimenti per quasi 4,2 miliardi coinvolgendo direttamente gli enti del territorio. Queste opere garantiranno maggiore sicurezza degli spostamenti, migliore accessibilità e quindi una maggiore competitività dei territori e delle imprese”.

Il Libro Bianco sulle priorità infrastrutturali lombarde è scaricabile dal sito web di Unioncamere Lombardia

Le priorità infrastrutturali lombarde: i 4 Macro Obiettivi

Le priorità infrastrutturali lombarde: Livello 1

Opere di rilevanza sovra-regionale e internazionale

Le priorità infrastrutturali lombarde: Livello 2 e 3

Interventi con rilevanza più territoriale e/o possibilità di azione nel medio/lungo periodo