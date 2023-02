AL VIA IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA GRIMALDI LINES E LO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

L’accordo prevede agevolazioni per il personale militare e civile della Difesa, su tutti i collegamenti marittimi operati dalla Compagnia nel Mediterraneo

Napoli– Grimaldi Lines, leader nel trasporto passeggeri nel Mar Mediterraneo, ha sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa con lo Stato Maggiore della Difesa, grazie al quale il personale militare e civile potrà usufruire di sconti differenziati su tutti i collegamenti marittimi operati dalla Compagnia.

Alla cerimonia della firma, che ha avuto luogo a Roma presso Palazzo Esercito, hanno preso parte Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines e il Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa.

“I nostri collegamenti marittimi consentono di raggiungere tutte le più belle destinazioni del Mar Mediterraneo, viaggiando comodamente anche con il veicolo al seguito – ha dichiarato Francesca Marino – Sono quindi il mezzo di trasporto ideale per la vacanza in famiglia, in gruppo o in coppia, ma anche per chi lavora lontano dal suo contesto familiare, come spesso accade al personale militare e civile della Difesa a cui dedichiamo questa iniziativa, con piacere e riconoscenza”.

L’accordo prevede interessanti agevolazioni per tutti i dipendenti militari e civili della Difesa, in servizio o in quiescenza, e per i loro familiari. Gli sconti sono validi sui collegamenti marittimi operati da Grimaldi Lines con destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (limitatamente alle tratte da/per Brindisi), Tunisia e viceversa. Sono inoltre cumulabili con eventuali promozioni speciali attive al momento della prenotazione e con le tariffe dedicate ai passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e in Sicilia.

Le navi della flotta Grimaldi Lines, esclusivamente traghetti moderni e cruise ferry di ultima generazione, accolgono gli ospiti mettendo a loro disposizione non solo la professionalità degli equipaggi, ma anche tutti i servizi necessari per una piacevole traversata. In particolare le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona e le due gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, tutte operative sulla destinazione Sardegna, sono dotate di ristorante à la carte e self-service, piscina e solarium per la bella stagione, sala giochi per i piccoli, centro benessere e palestra per chi vuole mantenersi in forma, Smaila’s Club, casinò e discoteca per i più nottambuli.