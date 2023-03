Rotterdam: ‘un futuro sostenibile è uno sforzo congiunto’

(Foto courtesy Port Authority Rotterdam)

Con la giusta visione e l’impegno di tutte le parti interessate nella supply chain, privati e Autorità portuale, è possibile raggiungere un cluster chimico sostenibile

Rotterdam. Pieno di ambizioni, con servizi unici e con soluzioni innovative, Royal Den Hartogh Logistics ha intrapreso la strada – non priva di ostacoli – verso un cluster chimico sostenibile di Rotterdam.

Per Royal Den Hartogh Logistics, il distretto chimico di Rotterdam è stato per decenni un hub cruciale. L’azienda fornisce servizi di trasporto e logistica globali e intraeuropei dal cluster, al cluster e all’interno del cluster.

“Per noi, Rotterdam è un hub vitale che collega i porti globali con l’industria chimica in tutta Europa”, spiega il direttore commerciale della Den Hartogh Logistics, JaccoVan Holten.

“Per i caricatori, così come per i vettori, i volumi vengono combinati e vengono trasportati in modo economico ed ecologico all’interno del cluster. Lo facciamo con il nostro team dedicato di pianificatori e autisti, ma anche, e sempre di più, sfruttando le crescenti opportunità fornite da altre modalità”, afferma Van Holten.

“Negli ultimi anni, gran parte del trasporto su strada da e per i terminal in acque profonde del Maasvlakte è stato sostituito dal trasporto ferroviario e la navigazione interna è stata sempre più utilizzata per rendere il trasporto più sostenibile”.

Inoltre, Den Hartogh gestisce il servizio cluster Logistics Service Center (LSC), in cui la società funge da direttore e operatore di servizi logistici per caricatori e fornitori di servizi logistici. La scala e l’attenzione dedicata significano che quei servizi nel cluster di Rotterdam sono gestiti su una base efficiente, conveniente, verde e sicura.

“Siamo convinti che questo tipo di partnership sia la via da seguire per mantenere la nostra capacità di gestire le sfide del mercato”, sostiene Van Holten.

La sostenibilità ambientale è stata aggiunta come quinto pilastro alla sua strategia globale e l’obiettivo del fornitore di servizi è di essere a emissioni zero entro il 2050. La prima pietra miliare, una riduzione del 25% dell’impronta di carbonio, è stata fissata per il 2025. Per raggiungere questi obiettivi, sono state lanciate diverse iniziative nell’organizzazione e Den Hartogh sta coinvolgendo sempre più fornitori e clienti.

Oltre alle iniziative di trasporto sostenibile, Den Hartogh si sta impegnando per un’ulteriore digitalizzazione. Infatti, le crescenti opportunità offerte dalla digitalizzazione contribuiscono a una catena di approvvigionamento fluida ed efficiente, offrendo ai clienti visibilità e prevedibilità e offre ai dipendenti un maggiore controllo e meno sorprese durante il lavoro.

La Den Hartogh è stata la prima nel distretto della chimica di Rotterdam a lanciare l’intera flotta di container cisterna dotata di sistemi telematici utilizzati per il trasporto d’isocianati. Si tratta di serbatoi intelligenti che vengono monitorati continuamente; il lavoro manuale è stato in gran parte eliminato e il potenziale di errore è stato ridotto al minimo.

“Il settore e lo sviluppo della logistica nel cluster chimico di Rotterdam beneficiano di una forte visione a medio-lungo termine e dell’impegno di tutti gli attori della filiera. Gli spedizionieri in particolare possono, e dovrebbero, svolgere un ruolo distintivo e visionario nel raggiungimento degli obiettivi strategici. C’è una notevole disponibilità a collaborare su soluzioni intelligenti per una logistica sostenibile ed economicamente efficiente. Ciò incoraggia l’innovazione e la competitività, ora e in futuro”, conclude Van Holten.

Abele Carruezzo