La nuova crocieristica veneziana si presenta al Seatrade di Miami

Autorità di Sistema Portuale e Venezia Terminal Passeggeri in missione a Fort Lauderdale per presentare l’evoluzione della crocieristica del Sistema Portuale Veneto al SeaTrade Cruise Global, la più importante fiera del comparto a livello mondiale

Fort Lauderdale (Florida, USA)– Prosegue a livello internazionale la promozione di Venezia e Chioggia come destinazioni crocieristiche: l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Venezia Terminal Passeggeri – con i presidenti Fulvio Lino Di Blasio e Fabrizio Spagna, accompagnati dai rispettivi team – sono in missione a Fort Lauderdale in Florida per partecipare al SeaTrade Cruise Global (27-30 marzo 2023), la fiera più importante per il comparto crocieristico a livello mondiale, che coinvolge oltre 80 compagnie crocieristiche, 10.000 partecipanti, con 85 Paesi rappresentati e 500 espositori.

Base operativa per la delegazione veneziana in fiera è lo stand “CruiseItaly”, realizzato da Assoporti, in cui sono presenti le Autorità di sistema portuale italiane.

Molti gli incontri programmati con compagnie, operatori e agenti a testimonianza che Venezia rimane la prima scelta di chi vuole vivere il Mediterraneo e una città in grado di far sognare i crocieristi di tutto il mondo.

Forte l’interesse degli operatori sia sull’evoluzione dell’offerta infrastrutturale e sull’aggiornamento delle opere e delle attività del Commissario Crociere Venezia – volte a garantire accessibilità, approdi temporanei sicuri e procedure di snelle di controllo e logistica di passeggeri e bagagli – sia sulle nuove azioni già introdotte dall’Ente portuale per allinearsi alle tendenze internazionali sulla sostenibilità del comparto crociere.

Tra gli incontri istituzionali si evidenzia quello con il Porto di Miami con il quale AdSP MAS è in contatto per uno scambio di best practice in ambito green port, trattandosi del primo porto crocieristico al mondo che si è posto l’obiettivo delle zero emissioni entro pochi anni. Il gemellaggio con il Porto di Venezia, già siglato nel 2007, è stato rinverdito, attivando un dialogo i cui primi risultati potrebbero essere presentati già nell’autunno di quest’anno, quando i vertici del porto di Miami saranno a Venezia per intervenire alla convention della rete mondiale delle città-porto (AIVP-Association Association Internationale Villes et Ports) programmata per il 16-17 novembre e co-organizzata da AdSP MAS, membro del board.

Tutti i messaggi chiave veicolati alle compagnie negli incontri b2b sono stati ribaditi dal presidente Di Blasio che è intervenuto, anche in veste di Commissario Straordinario per le crociere, sia nello stand dell’associazione dei porti crocieristici mediterranei MedCruise, sia nello stand Assoporti di fronte a un pubblico particolarmente interessato ai primi test di crocieristica sostenibile, con uno speech intitolato “A new approach for Venice and Chioggia as sustainable cruise destinations”.