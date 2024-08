MSC Crociere ridurrà le emissioni a livello di flotta pianificando gli itinerari grazie allo strumento OptiCruise

(Foto courtesy MSC Crociere)

MSC Crociere, la divisione crocieristica di MSC Group, ha introdotto un nuovo strumento di ottimizzazione della pianificazione degli itinerari OptiCruise, che dovrebbe ridurre le emissioni della flotta di MSC Crociere fino al 15% entro il 2026.

Inoltre, MSC ha presentato ulteriori impegni per il porto di Amburgo

Ginevra. Il nuovo modello matematico fa parte del progetto CHEK finanziato dall'Unione Europea, che è stato istituito per indagare e sperimentare diverse opportunità di trasporto a basse emissioni di carbonio, tra cui tecnologie energetiche e progetti di navi innovativi. È stato sviluppato in collaborazione con OPTIMeasy, società di ricerca affiliata all'Università di Genova.

OPTIMeasy ha esaminato numerosi fattori che influenzano la pianificazione di ciascuno degli itinerari di MSC Crociere per raggiungere il livello ottimale di efficienza per la navigazione, mantenendo o migliorando la soddisfazione degli ospiti, ha detto in una nota MSC, aggiungendo: “OptiCruise amplia sostanzialmente il campo di applicazione per includere numerosi altri aspetti che influenzano l'efficienza di un itinerario, tra cui il sequenziamento degli scali portuali, gli orari di partenza e di arrivo nei porti, la velocità di una nave, l'appeal e l'attrattività delle destinazioni per un vacanziere, escursioni a terra e costi operativi come carburante, diritti portuali e forniture alimentari”.

Secondo MSC, i vantaggi della tecnologia saranno evidenziati nel 2026 quando la flotta della compagnia di crociera sarà al numero 24.

La ship-cruise MSC Bellissima è stata scelta per valutare la tecnologia del prototipo per un periodo di 12 mesi mentre la nave navigava tra 17 porti nel Mar Mediterraneo.

Michele Francioni, Chief Energy Transition Officer di MSC Crociere, ha commentato: “Abbiamo identificato e sviluppato questa nuova tecnologia per ottimizzare il processo decisionale di pianificazione degli itinerari con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni in tutta la nostra flotta dal 2026”. “Il team di OPTIMeasy – ha affermato Francioni – calcola che il risparmio medio di carburante prodotto e le emissioni ridotte utilizzando OptiCruise sono nell'intervallo del 10-15%, il che è un significativo passo avanti nella nostra ambizione di raggiungere il nostro obiettivo netto di zero emissioni di gas serra entro il 2050 per le nostre operazioni marittime”.

La strategia di MSC Crociere per raggiungere le emissioni di gas serra (GHG) netti entro il 2050 per le sue operazioni marittime si concentra su tre aree chiave: la tecnologia delle navi e dei motori, l'efficienza operativa e i carburanti rinnovabili.

Continuano gli investimenti della compagnia per affrontare la transizione energetica.

MSC World Europa, una nave da crociera a GNL di proprietà di MSC Crociere, ha inaugurato ufficialmente un impianto a terra a La Valletta, Malta. Inoltre, MSC ha presentato ulteriori impegni per il porto di Amburgo.

Infatti, Swiss Mediterranean Shipping Company, MSC, la più grande compagnia di spedizioni di container al mondo, ha aggiunto Amburgo come hub in due dei suoi servizi strategicamente importanti, il Swan e il nuovo servizio Britannia. Si dice che questo sottolinei l'importanza strategica che il porto di Amburgo ha per la compagnia di navigazione.

Il servizio MSC Swan collega l'Asia con il Nord Europa e i Paesi Baltici. Il percorso include Ningbo, Shanghai e Yantian in Cina e Tanjung Pelepas in Malesia prima che le navi scalino a Felixstowe e Anversa in Europa. L'estensione al Mar Baltico porta le navi via Danzica, Gdynia e Klaipeda a Bremerhaven e poi di nuovo in Asia. Già nel maggio 2024, MSC ha deciso di includere il porto di Amburgo nella rotazione.

MSC attualmente opera tredici navi con una capacità compresa tra 13.800 teu e 16.650 teu sul servizio Swan. La prima nave sulla nuova rotazione via Amburgo è iniziata il 3 giugno 2024.

Il nuovo servizio Britannia offrirà migliori collegamenti portuali dalla Cina e dal Vietnam a Liverpool attraverso un corridoio unico. Anche i porti di Amburgo, Rotterdam e Anversa saranno scalati. La prima nave di questo nuovo servizio è partita da Shanghai il 1 luglio 2024.

Come ulteriore passo per espandere il suo impegno ad Amburgo, MSC ha firmato un accordo con l'Autorità Portuale di Amburgo (HPA) nel giugno 2024 per rifornire le sue navi con energia onshore ad Amburgo. MSC è la prima compagnia di navigazione a utilizzare l'energia a terra per le sue navi da crociera e container mentre sono in porto. In tal modo, MSC sta anche contribuendo al suo obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 e contribuire a un futuro più sostenibile.

Abele Carruezzo