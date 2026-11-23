(Navi da crociera ancorate al largo di Santorini; foto archivio Il Nautilus)

Santorini applica nuovi limiti alle crociere e le compagnie modificano i programmi 2027

Santorini/Fira. La nuova stretta riguarda le modalità operative di sbarco dei passeggeri.

Le autorità locali hanno introdotto nuove regole per distribuire i croceristi tra i punti di accesso all’isola: solo il 30% dei passeggeri potrà sbarcare ad Athinios, il porto con accesso stradale utilizzato anche dai traghetti, mentre il restante 70% dovrà utilizzare Ormos Fira, il vecchio porto ai piedi della capitale dell’isola, collegato alla città tramite funivia o scalinata.

La misura sostituisce il precedente limite del 40% ad Athinios e viene collegata anche a esigenze di protezione civile maturate dopo la crisi sismica del 2025. Ma già, nel 2024 , il governo ellenico aveva imposto dei limiti. (Art. 16.06.2024, Il Primo Ministro greco afferma che “è giunto il momento” di limitare le navi da crociera a Santorini – il nautilus).



L’obiettivo operativo è mantenere più liberi alcuni spazi e ridurre la pressione su aree considerate sensibili in caso di emergenza.

Per i passeggeri, il cambiamento non riguarda la bellezza della destinazione, ma il modo in cui la giornata a Santorini potrà essere vissuta.

Il tender, la funivia, le code, il tempo effettivo a terra e il rientro a bordo diventano parte sempre più importante dell’esperienza.

Le nuove misure, cambiano l’equilibrio degli sbarchi

Athinios è il porto più adatto a gestire trasferimenti via strada, tour organizzati e movimenti più diretti verso Oia, spiagge, cantine o altri punti dell’isola. Ridurre la quota di passeggeri che può utilizzare questo accesso significa spostare una parte maggiore del flusso su Ormos Fira, anche se quest’ultimi hanno una logistica diversa.

Dal vecchio porto, i passeggeri possono salire verso Fira con la funivia, a piedi lungo la scalinata o, dove ancora previsto, con i tradizionali asinelli, modalità sempre più discussa anche per ragioni di benessere animale.

La funivia è il collegamento più utilizzato, ma la sua capacità limitata può generare attese, soprattutto nei giorni con più navi in rada.

Limite giornaliero e la tassa d’ingresso

La nuova disciplina affronta un equilibrio più ampio, anche se Santorini ha già introdotto un limite massimo giornaliero di passeggeri cruise, fissato a 8.000 persone.

A questo si aggiunge la tassa greca sui passeggeri crociere, particolarmente elevata per Santorini e Mykonos durante l’alta stagione. La misura rientra nel tentativo di governare meglio la pressione turistica sulle destinazioni più richieste.

Per le compagnie, questi elementi incidono sulla programmazione. Uno scalo iconico resta commercialmente forte, ma diventa più complesso da gestire quando entrano in gioco limiti giornalieri, nuove ripartizioni dei punti di sbarco, costi aggiuntivi, finestre operative più rigide e rischio di esperienza passeggero meno fluida.

La compagnia AIDA riduce gli scali per il 2027

Secondo quanto riportato da fonti di settore, AIDA Cruises cancellerà la maggior parte degli scali della nave AIDAblu previsti a Santorini nel 2027.

In particolare, cinque dei sei scali programmati per la stagione estiva non dovrebbero più essere effettuati.

Le crociere coinvolte erano parte di itinerari di sette notti nel Mediterraneo orientale, con partenze da Corfù e tappe tra Grecia, Turchia, Italia e Malta. Al posto di Santorini verrebbero inseriti porti alternativi come Kos e Rodi, con riorganizzazione anche del programma escursioni.

La scelta di AIDA non elimina Santorini dalla mappa del brand, ma riduce fortemente la presenza dell’isola in quella specifica programmazione.

Per il passeggero, il cambiamento può avere due effetti. Da un lato, chi sceglieva la crociera per vedere Santorini potrebbe trovarsi davanti a un itinerario modificato. Dall’altro, porti come Kos e Rodi offrono esperienze greche più lineari dal punto di vista operativo, con approdi meno condizionati da tender, funivia e concentrazione estrema dei flussi.

Il fascino di Santorini rimane anche se cambia la fruizione

Santorini continuerà a essere uno dei nomi più forti del Mediterraneo. La caldera, Oia, Fira, il tramonto, le cantine, Akrotiri, le spiagge vulcaniche e il paesaggio verticale dell’isola restano elementi di enorme richiamo definendo Santorini uno dei luoghi simbolo del Mediterraneo da crociera.

L’isola non può più essere raccontata solo come tappa da cartolina, ma deve essere presentata anche come scalo regolamentato, con limiti, tempi e procedure specifiche.

Abele Carruezzo