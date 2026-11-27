Londra. Oggi terminano i colloqui (23 – 27 novembre) prima della 85a sessione del Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (30 no0vembre – 3 dicembre prossimi). É stata una riunione tecnica dell’Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships (ISWG‑GHG). Il lavoro ha avuto luogo in contesto internazionale, con partecipazione di Stati membri e organismi collegati, ed è stato seguito dal rilascio di riassunti e documenti ufficiali riportati sul sito IMO: Meeting Summaries and Schedule.

Intanto, mentre l’IMO cerca di ricomporre le critiche sul Quadro Net-Zero – NZF, Net-Zero Framework – la divisione sui meccanismi di tariffazione del carbonio sta comportando implicazioni significative per il passaggio del settore verso carburanti a basso contenuto di carbonio.

L’ambiente delle discussioni è stato segnato dalla continua opposizione da parte degli Stati Uniti riguardo ai meccanismi di tariffazione del carbonio. Gli esiti di queste discussioni avranno profonde implicazioni per la transizione dell’industria marittima verso i carburanti a basse emissioni di carbonio.

Le trattative in corso

Si tratta di una sessione straordinaria che potrebbe riprendere il 4 dicembre prossimo per valutare l’adozione del Quadro Net-Zero.

La trattativa riguarda la decisione, presa nell’ottobre 2025, di rimandare di un anno l’adozione del Quadro, in gran parte motivata dalla forte opposizione degli Stati Uniti a quella che definisce una ‘tassa globale sul carbonio’.

Esperti del settore sottolineano le complessità coinvolte nell’istituire un meccanismo globale di prezzo, affermando che l’idea di imporre tasse sul carbonio universalmente in tutte le nazioni è priva di esperienza precedente.

Pertanto, gli esperti suggeriscono che i governi potrebbero considerare di implementare rapidamente i requisiti tecnici, introducendo gradualmente nel tempo misure finanziarie.

Meccanismi di conformità proposti

Il Quadro Net-Zero, inizialmente approvato nell’aprile 2025, mira a stabilire soglie di intensità dei gas serra (GHG) progressivamente più inasprite a partire dal 2028, comprese sanzioni finanziarie per il mancato rispetto delle cose.

Secondo la proposta, gli operatori navali possono raggiungere la conformità utilizzando carburanti a minore emissione, acquisendo unità di conformità in eccedenza da altre navi o acquistando unità di recupero, con i ricavi destinati a un fondo gestito dall’IMO.

Intanto, gli Stati Uniti si oppongono ai pagamenti obbligatori, che potrebbero far salire i costi di trasporto e influenzare i prezzi al consumo.

La presidente della Federal Maritime Commission, Laura DiBella, ha indicato che, sebbene un certo consenso possa essere raggiungibile, le regole definitive potrebbero non essere definitive prima del 2027. (Art. 14.11.2026, Gli Stati Uniti affermano che l’IMO deve andare oltre la NZF cercando un approccio di buon senso – il nautilus).



Vari paesi hanno proposto strategie alternative di conformità, con la Cina che sostiene moltiplicatori per favorire l’adozione di carburanti a basse emissioni e la Norvegia che sostiene iniziative simili.

Sono emerse ulteriori proposte da diverse nazioni, suggerendo che le navi potrebbero adempiere ai loro obblighi attraverso investimenti in progetti di decarbonizzazione marittima invece che tramite sanzioni finanziarie prescritte.

È importante notare che, sebbene diversi Stati membri dell’UE e nazioni insulari del Pacifico siano generalmente favorevoli alla direzione del Quadro proposto, sono emerse voci dissenzienti all’interno dell’Europa.

Paesi come Cipro, Grecia, Italia e Malta promuovono misure globali più pratiche ed economiche, mentre la presidente dell’Unione degli armatori greci Melina Travlos ha criticato la posizione rigida dell’UE, avvertendo che potrebbe portare a un nuovo stallo negoziale.

L’esito

L’esito dei negoziati IMO sulle emissioni marittime avrà un ruolo fondamentale nel definire il panorama normativo del settore e il suo percorso verso la decarbonizzazione.

Mentre gli Stati membri affrontano i loro interessi – divergenti – , la sfida sta nel bilanciare gli obiettivi ambientali con la sostenibilità commerciale.

Per gli operatori, l’incertezza riguardo ai meccanismi di conformità e alle potenziali sanzioni finanziarie potrebbero determinare i costi operativi futuri e la pianificazione strategica.

Un monitoraggio continuo di queste trattative sarà essenziale, poiché i risultati potrebbero influenzare direttamente le decisioni di investimento e la prontezza operativa in un contesto normativo in evoluzione.

Resta da vedere se la sessione del MPEC, seguita dalla riunione straordinaria, riuscirà a raggiungere una possibile codificazione prevista per il 2027. Tutti gli occhi saranno puntati su Londra mentre inizieranno gli incontri il prossimo 30 novembre.

Abele Carruezzo