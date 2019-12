L’Ambasciatore dell’Azerbaigian in visita ufficiale al Porto di Genova

Scritto da Redazione Italia, Logistica, News, Porti

Genova- Il Presidente Paolo Emilio Signorini ha accolto nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, S.E. Mammad Ahmadzada, in visita ufficiale a Genova.

L’Ambasciatore è stato accompagnato a Palazzo San Giorgio dall’Ex-Ambasciatrice della Repubblica Italiana in Azerbaigian, e attuale Console Onorario a Genova, Sig.ra Margherita Costa, e dal Secondo Segretario dell’Ambasciata a Roma, Elvin Ashrafzade.

Nell’ambito dell’incontro si sono approfondite alcune tematiche condivise dai Ports of Genoa e dal Porto Commerciale Marittimo di Baku, i quali rientrano entrambi nella nuova Via della Seta del Belt Road Initiative, l’iniziativa strategica della Repubblica Popolare Cinese per il potenziamento dei suoi collegamenti commerciali con i paesi nell’Eurasia.

L’Azerbaigian svolge un ruolo strategico come hub logistico fra l’Asia e l’Europa, grazie alla sua posizione geografica privilegiata ed ai recenti ingenti investimenti implementati nel Baku International Sea Trade Port e nell’attigua zona franca che serve un mercato di circa 130,000 persone nel Caucaso del Sud, Asia Centrale e Russia.

Ai fini dello sviluppo ulteriore delle relazioni commerciali tra l’Italia e l’Azerbaigian, l’Ambasciatore Mammad Ahmadzada e il Presidente Signorini hanno confermato il loro vivo interesse a porre le basi ad una possibile collaborazione tra la CJSC, l’Autorità Portuale che gestisce il Porto Commerciale Marittimo di Baku, e l’Autorità di Sistema Portuale di Genova, Prà, Savona e Vado Ligure.

Leggi anche: