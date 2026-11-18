Ripristinare le praterie di Posidonia, dare un valore economico al patrimonio naturale e coinvolgere le imprese nella sua rigenerazione. Le proposte lanciate al confronto internazionale promosso da MSC Foundation

Genova – Mancano quattro anni alla scadenza fissata dalle Nazioni Unite per proteggere almeno il 30% dei mari entro il 2030. Ma per il Mediterraneo la sfida non è soltanto raggiungere una percentuale: è garantire che le aree protette lo siano davvero.

Sono queste le proposte emerse dal confronto internazionale “Re-generation of the Mediterranean Sea”, promosso da MSC Foundation al BEST–The Blue Economy Summit & Trade Show, il primo summit biennale internazionale dedicato all’economia del mare, in calendario a Genova da lunedì 16 a giovedì 19 novembre 2026.

Manu San Félix, biologo marino e Fondatore, Asociación Vellmarí, ha posto al centro del suo intervento un obiettivo preciso: rilanciare l’iniziativa “30×30”. Non basta infatti aumentare sulla carta le aree marine protette: occorre garantirne una tutela effettiva, anche attraverso zone interdette alla pesca, e accelerare il ripristino degli ecosistemi degradati, a partire dalle praterie di Posidonia oceanica, fondamentali per la biodiversità mediterranea.

Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, ha proposto di attribuire un valore economico al capitale naturale, affinché la sua perdita e il suo recupero entrino nelle valutazioni economiche degli Stati. Un passaggio che potrebbe favorire investimenti pubblici e privati, rendendo gli interventi di rigenerazione misurabili e finanziabili. Pachner ha richiamato in particolare il principio contabile internazionale IPSAS 51, che apre nuove prospettive per il riconoscimento delle risorse naturali nei conti pubblici.

Sul coinvolgimento diretto delle imprese si è concentrata Francesca Santoro, Specialista di Programma della Commissione Oceanografica dell’UNESCO. La proposta è costruire autentiche partnership pubblico-private tra aziende, organizzazioni ambientaliste e istituzioni internazionali. Le imprese che utilizzano il mare per le proprie attività devono riconoscere che la tutela del patrimonio naturale è una condizione indispensabile per la loro stessa crescita futura. Un mare sano, ha sottolineato Santoro, significa anche un’economia sostenibile nel lungo periodo.

“La sfida è unire ricerca scientifica, istituzioni e imprese per trasformare queste proposte in collaborazioni e investimenti capaci di produrre risultati duraturi. Con il confronto di Genova, MSC Foundation vuole contribuire a fare della rigenerazione del Mediterraneo una responsabilità condivisa”, ha sottolineato Daniela Picco, Direttore Esecutivo di MSC Foundation.

“È importante trasformare la conoscenza in azioni, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni. Su questo fronte, da anni collaboriamo con MSC Foundation uniti dalla nostra comune passione per il mare con l’obiettivo di tutelare questo bene prezioso anche in futuro. Auspichiamo dunque l’aumento delle aree marine protette per consentire la piena e continua rigenerazione del nostro pianeta blu”, ha dichiarato Raffaella Giugni, segretaria generale di Marevivo.

Gemma Corrigan, fondatrice e CEO di Danu Advisory, ha inoltre sottolineato: “Gli ecosistemi marini sono a un punto di svolta. Gli oceani rappresentano la nostra più grande difesa contro il cambiamento climatico. Eppure, appena un decimo dell’1% dei finanziamenti viene destinato agli oceani. La mia proposta è che, entro il 2030, si riescano a mobilitare maggiori capitali per sostenere ecosistemi marini più resilienti. Un sistema nel quale la blue economy diventi un motore di resilienza e contribuisca a costruire un Mediterraneo sano e prospero”.

Al confronto, moderato da Mariasole Bianco, biologa marina Presidente di Worldrise, hanno contribuito anche Rosalba Giugni, fondatrice di Marevivo e Ferdinando Boero, Vicepresidente, Fondazione Marevivo e Presidente del Consiglio scientifico presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn.