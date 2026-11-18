(Posizioni degli Houthi al 15 novembre 2026 (CJRC / Google Maps)

Gli Houthi occupano di nuovo la penisola Ras Menhali e l’isola di Perim

Sana’à. E’ stato sufficiente il ritiro dall’aeroporto di Dhubab e dall’area di Bab el Mandeb di ieri da parte delle Forze del Governo Riconosciuto Internazionale (IRG) per permettere agli Houthi di occupare nuovamente la penisola di Ras Menhali e l’isola di Perim, dominando così l’ingresso meridionale del Mar Rosso.

L’IRG hanno giustificato il ritiro per riposizionare le truppe a difesa di Aden da Nord, salvaguardando la rotta di rifornimento da Aden a Taiz, minacciata alla sua estremità meridionale.

La resa di Bab el Mandeb agli Houthi rappresenta una forte difficoltà da parte delle IRG che non dispone di forze necessarie per operare un contrasto utile.

L’occupazione dell’Isola di Perim consente agli Houthi di utilizzare più mezzi per controllare il traffico nel Bab el Mandeb, la parte più stretta del Mar Rosso, e anche il traffico tramite il Corridoio di Transito per la Sicurezza Marittima (MSTC).

Gli Houthi potranno ora usare motoscafi armati per attaccare e salire a bordo delle navi, rendendo così un’operazione molto più pratica per chiudere il traffico, risparmiando l’uso di droni e missili.

Per gli analisti, gli Houthi sono a corto di finanziamenti e vedono il potenziale economico di utilizzare lo Stretto di Bab el Mandeb; infatti, per aumentare le entrate, pensano di applicare le stesse tariffe imposte dall’Egitto alle navi che utilizzano il Canale di Suez, soprattutto a navi saudite e israeliane.



Pertanto, l’Operazione Aspides dell’EUNAVFOR rimane una forza capace solo di scortare occasionalmente navi mercantili, e non è configurata per operazioni difensive più che limitate qualora gli Houthi decidessero di rafforzare il controllo del Mar Rosso.

Intanto, ieri, c’è stato un nuovo incidente nel Golfo di Aden al largo della costa dello Yemen che ha costretto le guardie di sicurezza presenti sulla nave cargo a sparare colpi di avvertimento. Sono riuscite a fermare un tentativo di abbordaggio mentre le Agenzie di monitoraggio segnalano nuovamente un aumento delle presunte attività pirateria.

La nave cargo non identificata si trovava a circa 50 miglia nautiche a sud-ovest di Al Mukalla, Yemen, il 17 novembre. Hanno riferito di essere stati avvicinati da una piccola barca che mostrava armi e aveva a bordo delle scale con l’intento di abbordare la nave; tentativo poi fallito per opera delle guardie di sicurezza che hanno costretto i pirati ad invertire la rotta, ritornando alla nave madre.

Questo episodio segue quello relativo ad una petroliera a 430 miglia nautiche ad Est di Socotra, Yemen, come hanno riferito operatori del MSICO (Centro di Sicurezza Marittima Oceano Indiano); la petroliera è stata poi in grado di sfuggire allo skiff.

Il Centro di Sicurezza Marittima Oceano Indiano è un’iniziativa della Forza Navale dell’Unione Europea (EUNAVFOR) ATALANTA, istituita per rafforzare la sicurezza marittima attraverso il Mar Rosso, il Golfo di Aden, l’Oceano Indiano e il Golfo Persico.

MSICO continua a mettere in guardia sul pericolo delle azioni di pirateria in tutta la regione.

Abele Carruezzo

(Sala operativa Forza Navale Eunavfor; foto courtesy MSICO)