PORTO DI VIBO MARINA, NASCE UNA NUOVA MARINA YACHT PER POTENZIARE E QUALIFICARE I SERVIZI ALLA NAUTICA

Sottoscritti dal presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio Paolo Piacenza e dall’Amministratore Unico, Domenica Marcello, della società CADI S.r.l., di cui è titolare Francesco Cascasi, due atti di concessione demaniale marittima supplettivi per l’ampliamento dell’area e l’aggiornamento del progetto. Nuovi ormeggi, servizi e spazi dedicati alla nautica da diporto

Un nuovo progetto per trasformare e qualificare l’offerta del porto di Vibo Marina a servizio della nautica da diporto, attraverso la realizzazione di una marina yacht moderna e funzionale, capace di offrire nuovi servizi e di innalzare la qualità dell’accoglienza e dell’assistenza alle imbarcazioni.

È questo l’obiettivo dell’intervento promosso da CADI S.r.l., che compie un ulteriore passo avanti con la sottoscrizione di due distinti atti di concessione demaniale marittima da parte del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Paolo Piacenza, e dell’Amministratore Unico, Domenica Marcello.

«Con la sottoscrizione di questi due atti compiamo un ulteriore passo nella valorizzazione del porto di Vibo Valentia Marina – dichiara il presidente dell’AdSP, Paolo Piacenza –. L’obiettivo non è soltanto mettere a disposizione nuovi spazi, ma contribuire alla realizzazione di una marina yacht in grado di offrire servizi più moderni, organizzati e qualificati alla nautica.

È un intervento che arricchisce l’offerta complessiva dello scalo e che può rafforzarne l’attrattività, anche in chiave turistica. La crescita della nautica da diporto rappresenta infatti una componente importante della strategia di valorizzazione dei porti del nostro Sistema e richiede infrastrutture adeguate, qualità dei servizi e una forte collaborazione con gli operatori privati. In questa direzione, l’iniziativa di CADI rappresenta un investimento che contribuisce concretamente alla qualificazione del porto e alla sua capacità di accogliere nuove attività e nuovi utenti».

I provvedimenti consentono, da un lato, l’ampliamento dell’area demaniale marittima in concessione, con l’acquisizione di ulteriori circa 384 metri quadrati destinati alle attività di movimentazione, rifornimento e ormeggio delle imbarcazioni; dall’altro, recepiscono l’aggiornamento del progetto della marina, introducendo una nuova configurazione degli spazi e delle strutture, maggiormente rispondente alle esigenze della nautica.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura organizzata per offrire un servizio più completo agli utenti del porto, con nuovi pontili galleggianti, aree per l’ormeggio e il rifornimento, una banchina di servizio e una struttura polifunzionale destinata ad accogliere i servizi a supporto della marina.

In particolare, la configurazione aggiornata prevede sei pontili galleggianti, in sostituzione della precedente soluzione progettuale, garantendo maggiore flessibilità nell’organizzazione degli ormeggi e una migliore gestione delle diverse tipologie di imbarcazioni. È inoltre prevista una nuova struttura polifunzionale di circa 379 metri quadrati, destinata a ospitare i servizi necessari al funzionamento della marina.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla soluzione progettuale della banchina di servizio e alla razionalizzazione dell’impianto di rifornimento carburante, che sarà collocato sulla banchina Fiume, già ricompresa nell’area in concessione, garantendo la continuità del servizio passeggeri.

L’intervento assume quindi un valore che va oltre il semplice adeguamento delle strutture esistenti: la nuova marina yacht amplia e diversifica l’offerta del porto di Vibo Valentia Marina, introducendo servizi qualificati e una maggiore capacità di accoglienza per la nautica da diporto.

Un progetto che si inserisce nella più ampia strategia dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio finalizzata a rafforzare la funzionalità e la competitività dei cinque porti del Sistema, favorendo la riqualificazione degli spazi portuali, il potenziamento dei servizi e la collaborazione con gli operatori economici.

Per Vibo Marina, in particolare, la realizzazione della nuova marina rappresenta un’opportunità per consolidare il ruolo dello scalo come infrastruttura a servizio della nautica e del territorio, con una maggiore qualità dell’offerta e nuove possibilità di sviluppo legate alla nautica da diporto e al turismo.