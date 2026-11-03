FINCANTIERI E LEONARDO SIGLANO UN’INTESA PER RAFFORZARE ULTERIORMENTE IL RUOLO DI ORIZZONTE SISTEMI NAVALI (OSN)

L’accordo consolida la collaborazione nella difesa navale e punta a valorizzare le competenze industriali e tecnologiche dei due Gruppi sui mercati nazionali e internazionali

In occasione di Euronaval, la principale manifestazione europea dedicata alla difesa navale in corso a Parigi, Fincantieri e Leonardo, rappresentate rispettivamente dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Pierroberto Folgiero e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Lorenzo Mariani, hanno sottoscritto una Lettera di Intenti (LoI) finalizzata anche a rafforzare ulteriormente il ruolo di Orizzonte Sistemi Navali (OSN), joint venture partecipata da Fincantieri (51%) e Leonardo (49%).

All’evento hanno partecipato per Fincantieri, il Presidente, Biagio Mazzotta, il Direttore Generale della Divisione Navi Militari, Eugenio Santagata e il Senior Vice President Naval Product Development and Partnering, Amm. Matteo Bisceglia, per Leonardo il Managing Director della Divisione Elettronica Marco De Fazio e il Chief Strategy & Technology Officer Angelo Pansini, e per Orizzonte Sistemi Navali il Presidente, Amm. Enrico Credendino e l’Amministratore Delegato, Giovanni Sorrentino.

L’intesa definisce i principi guida per l’evoluzione della collaborazione tra i due Gruppi, con particolare riferimento al consolidamento del ruolo industriale e commerciale di OSN, allo sviluppo delle opportunità sui mercati nazionali e internazionali e alla valorizzazione delle rispettive capacità tecnologiche. L’accordo punta a consolidarne ulteriormente il posizionamento quale riferimento per l’integrazione tra piattaforma navale e sistema di combattimento, anche in risposta alla crescente complessità tecnologica e operativa dei programmi di difesa.

Tra i principali programmi su cui è attiva OSN figurano i DDX, i cacciatorpedinieri di nuova generazione per la Marina Militare, le nuove fregate FREMM EVO, attualmente in costruzione, le FREMM Legacy nazionali ed estere, nonché programmi di supporto logistico per le FREMM, per le altre unità della Marina Militare e quattro Pattugliatori Offshore (OPV). Programmi che confermano il ruolo di OSN quale Prime Contractor nello sviluppo delle capacità navali nazionali e nella valorizzazione delle competenze industriali e tecnologiche dei due Gruppi.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “In uno scenario geopolitico in profonda trasformazione, la capacità di sviluppare collaborazioni industriali strategiche rappresenta una leva decisiva per rafforzare la competitività e il posizionamento internazionale dell’industria italiana della difesa. L’intesa odierna conferma il valore di una cooperazione tra due eccellenze del Paese, capace di esprimere un potenziale significativo tanto sul mercato nazionale quanto su quelli internazionali. Il rafforzamento di Orizzonte Sistemi Navali rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, con l’ambizione di valorizzare la complementarità delle nostre competenze, consolidare la capacità di risposta alle esigenze delle Marine e contribuire ad affermare il ruolo dell’Italia come protagonista nell’evoluzione della difesa navale globale”.

“La firma di questo accordo è l’ulteriore conferma di come l’industria della difesa sia capace di mettere a sistema le proprie competenze per rispondere alle esigenze che si stanno affermando a livello globale. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, sistemi autonomi, sensoristica avanzata e nuove capacità di elaborazione e condivisione dei dati stanno ridefinendo requisiti, tempi e modalità operative. In questo contesto, campioni industriali come Leonardo e Fincantieri svolgono un ruolo essenziale nel sostenere l’autonomia tecnologica e la competitività del Paese con una visione strategica orientata al futuro”, ha dichiarato Lorenzo Mariani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.