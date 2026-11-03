L’India coinvolge Russia, Ucraina ed Europa per affrontare le interruzioni nelle navigazioni nel Mar Nero

(Ministro degli Affari Esteri S Jaishankar; foto courtesy Press Office G20)

Parlando al vertice G20 ad Atlanta, Stati Uniti, il Ministro degli Affari Esteri indiano, Jaishankar ha illustrato tre priorità chiave per risolvere i conflitti in atto

Atlanta, USA. L’India – al vertice del G20 – ha avuto incontri con Russia, Ucraina e paesi europei per affrontare le interruzioni nel traffico marittimo nel Mar Nero, proteggere le navi civili e i marittimi, cercando di ripristinare le esportazioni di cereali nel contesto del conflitto in corso tra i due Paesi.

L’India è impegnata diplomaticamente per unire i paesi in guerra con l’obiettivo di affrontare problemi e preoccupazioni e nel ridurre l’impatto del conflitto sul commercio internazionale e le catene di approvvigionamento.

Il Ministro indiano ha esposto le priorità indiane sul conflitto Ucraina-Russia.

La prima priorità è fermare gli attacchi contro la navigazione mercantile e marittimi che operano nella regione colpita dal conflitto.

La seconda, esplorare modi per ripristinare le esportazioni di cereali da Russia e Ucraina, entrambi principali fornitori globali, a seguito di un forte calo del commercio dovuto agli attacchi nel Mar Nero.

La terza priorità riguarda gli attacchi alle infrastrutture energetiche, che il Ministro Jaishankar ha descritto come il problema più complicato per le trattative.

Ha sottolineato che i paesi e gli stakeholder hanno interpretazioni diverse di cosa costituisca l’energia infrastrutture, che spaziano dalle raffinerie e reti elettriche alle navi rrasportando carburante.

Prima dell’incontro dei G20, Jaishankar ha tenuto un incontro bilaterale con il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ad Atlanta.

Durante durante l’incontro, ha sottolineato che le soluzioni militari non possono risolvere il livello globale e ha chiesto che venga data l’opportunità di affrontare i conflitti con la diplomazia.

Ha inoltre evidenziato preoccupazioni per le inondazioni di mercato, l’armamento delle catene di approvvigionamento, le restrizioni sull’accesso al mercato e le distorsioni artificiali del mercato, sostenendo che tali pratiche comprometterà le prospettive di industrializzazione dei paesi in via di sviluppo.

Jaishankar ha inoltre osservato che il Sud della Terra sta sopportando una quota sproporzionata del conflitto tra Russia e Ucraina con conseguenze economiche. Gli attacchi contro la navigazione mercantile e i marittimi destano forti e crescenti preoccupazioni per la sicurezza delle forniture di carburante, cibo e nutrienti agricoli.

L’impegno della diplomazia indiana riflette le preoccupazioni sulla sicurezza delle rotte commerciali marittime; denuncia il movimento ininterrotto di beni essenziali e l’impatto più ampio di tensioni geopolitiche sul trasporto marittimo globale e sulle catene di approvvigionamento.

Abele Carruezzo