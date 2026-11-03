NOVAMARINE ANNUNCIA UN ACCORDO PER LO SVILUPPO DEI MODELLI USV, DRONI NAVALI SENZA EQUIPAGGIO APPARTENENTI AL SEGMENTO PROFESSIONAL DI NOVAMARINE, CON EDGE EUROPE

LA SOCIETÀ EUROPEA DI EDGE GROUP CON SEDE A PARIGI – UNO DEI PRINCIPALI GRUPPI TECNOLOGICI A LIVELLO MONDIALE CHE SVILUPPA SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA DIFESA E ALTRI SETTORI STRATEGICI

I PRIMI DUE MODELLI USV, CHE UNISCONO L’ECCELLENZA NELLA PRODUZIONE NAUTICA ALLE TECNOLOGIE AVANZATE DI NAVIGAZIONE AUTONOMA, SARANNO PRESENTATI AL SALONE EURONAVAL DI PARIGI

IL DEBUTTO DEI NUOVI MODELLI, BASATI SU PIATTAFORME PROGETTATE E COSTRUITE IN HOUSE, SEGNA UNA NUOVA TAPPA PER NOVAMARINE NEL SEGMENTO PROFESSIONAL, TRA NAVIGAZIONE AUTONOMA E COLLABORAZIONE CON PARTNER TECNOLOGICI INTERNAZIONALI

Olbia – Novamarine S.p.A. (EGM: NOVA) (“Novamarine” o la “Società”), società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ed EDGE Europe, la società europea con sede a Parigi di EDGE Group, uno dei principali gruppi al mondo nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, annunciano di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare il potenziale sviluppo congiunto di modelli di USV (Unmanned Surface Vehicles), droni navali a guida autonoma, appartenenti al segmento professional di Novamarine.

L’accordo prevede che Novamarine si occupi della produzione delle piattaforme USV presso il proprio stabilimento produttivo ad Olbia, mentre EDGE Group curerà la fornitura e l’integrazione dei sistemi di navigazione autonoma a bordo, avvalendosi delle rispettive competenze e dei contributi del Technology Innovation Institute, braccio di ricerca applicata dell’Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, e di Abu Dhabi Ship Building (ADSB), la divisione navale di EDGE che vanta oltre 30 anni di esperienza nella progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, ammodernamento e conversione di imbarcazioni navali e commerciali.

Novamarine presenterà i primi due modelli USV in occasione di Euronaval 2026, uno dei principali saloni internazionali dedicati alla difesa navale, in programma a Parigi dal 3 al 6 novembre. La presentazione segna il debutto della nuova linea di droni navali senza equipaggio, appartenenti al segmento professional di Novamarine e progettati per svolgere diverse tipologie di attività, tra cui ricerca e soccorso.

Interamente progettata e realizzata in house, la linea USV comprende imbarcazioni di lunghezza compresa tra 5 e 26 metri. Fedeli alla filosofia costruttiva di Novamarine, questi mezzi sono concepiti per integrare sistemi di bordo complessi e tecnologie sviluppate da diversi partner, adattandosi alle specifiche esigenze operative di ciascuna missione.

I due esemplari esposti al salone testimoniano inoltre la collaborazione con importanti partner tecnologici, tra cui Rohde & Schwarz per i sistemi antidrone, Rotax per la propulsione, Orqa per i droni aerei (UAV) e Teledyne per i sistemi di visione termica e radar. Grazie a queste sinergie, USV si configura come una piattaforma versatile e aperta all’integrazione di diverse soluzioni tecnologiche, capace di coniugare l’esperienza di Novamarine nella progettazione e costruzione nautica con competenze specialistiche, per rispondere a un’ampia gamma di esigenze operative.

Francesco Pirro, Presidente e Amministratore Delegato di Novamarine, ha così commentato: “Questo accordo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita attraverso l’innovazione e conferma la nostra volontà di rafforzare la presenza nel segmento professional. La collaborazione con EDGE Group ci permette di unire la nostra esperienza nella progettazione e costruzione di imbarcazioni ad alte prestazioni con tecnologie avanzate di navigazione autonoma, dando vita a una nuova generazione di mezzi capaci di rispondere a esigenze operative sempre più complesse. La presentazione dei primi modelli USV a Euronaval 2026 rappresenta un’importante occasione per mostrare il potenziale di questa sinergia e aprire nuove prospettive di sviluppo sui mercati internazionali”.

Khaled Al Zaabi, Presidente della divisione Platforms & Systems di EDGE, ha aggiunto: “Novamarine sa bene di cosa abbiano bisogno gli equipaggi impegnati in attività di pattugliamento e salvataggio; il nostro approccio consiste nel valorizzare questo bagaglio di conoscenze, anziché ripartire da zero. Integrando le piattaforme di Novamarine con le competenze del Technology Innovation Institute nella navigazione autonoma e quelle di ADSB nell’integrazione di sistemi, esploreremo come le imbarcazioni di superficie a guida autonoma possano svolgere un’ampia gamma di missioni in mare, tutelando al contempo l’incolumità del personale. È questo il modello basato sulla collaborazione che stiamo portando in Europa: lavorare al fianco di aziende italiane già affermate, per crescere insieme a loro anziché competere contro di esse”.

Descrizione di Novamarine

Novamarine S.p.A., costituita nel 2008 e quotata sul mercato Euronext Growth Milan da agosto 2024, con sede operativa presso il polo nautico di Olbia, in Sardegna, è proprietaria del marchio storico “Novamarine”, divenuto simbolo del made in Italy nel mercato di riferimento. Grazie al contributo dei fratelli Andrea e Francesco Pirro (azionisti di SNO Capital S.r.l., socio controllante della Società) e a una tecnologia innovativa sviluppata in oltre 30 anni di ricerca e innovazione, la Società si è affermata tra i leader del settore della nautica per la produzione di imbarcazioni da diporto fino a 30 metri. Nel segmento Pleasure, Novamarine offre tre linee di imbarcazioni di lusso: BS, RH e HD. Inoltre, nel segmento Professional, produce imbarcazioni ad alte prestazioni utilizzate per operazioni di pattugliamento e salvataggio.

Descrizione EDGE Group

Nato a novembre 2019, il gruppo EDGE degli Emirati Arabi Uniti è una delle principali realtà mondiali nel campo delle tecnologie avanzate; è stato istituito per sviluppare soluzioni agili, audaci e dirompenti – non solo per il settore della difesa – e per fungere da catalizzatore di cambiamento e trasformazione. L’obiettivo è immettere sul mercato innovazioni, prodotti e servizi all’avanguardia con maggiore rapidità ed efficienza, posizionare gli Emirati Arabi Uniti come polo globale di riferimento per le industrie del futuro e creare percorsi concreti affinché la prossima generazione di talenti altamente qualificati possa prosperare nel settore.

Puntando sull’adozione di tecnologie legate alla Quarta Rivoluzione Industriale (4IR), EDGE promuove lo sviluppo di capacità sovrane destinate sia all’esportazione globale che alla salvaguardia della sicurezza nazionale. L’azienda collabora con operatori in prima linea e partner internazionali, integrando tecnologie avanzate come sistemi autonomi, sistemi ciber-fisici, propulsione avanzata, robotica e materiali intelligenti. EDGE coniuga ricerca e sviluppo, tecnologie emergenti, trasformazione digitale e innovazioni commerciali con capacità militari, creando soluzioni dirompenti su misura per le specifiche esigenze dei propri clienti. Con sede ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, EDGE raggruppa oltre 35 entità in sette poli principali: Piattaforme e Sistemi, Missili e Armamenti, Sensori Avanzati, EDGE Commercial, Sistemi di Intelligence Sicuri, Tecnologie e Industrializzazione, e Sicurezza Interna (Homeland Security).