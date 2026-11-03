Chi forma i formatori? L’Escola Europea porta il suo ventesimo anniversario alla Naples Shipping Week

Una presentazione nell’ambito di Port&ShippingTech, la consegna del libro celebrativo a chi ha contribuito a scriverne la storia, due premi Areté e due giornate di incontri con la comunità marittima italiana

Barcelona-Escola Europea – Intermodal Transport ha partecipato alla Naples Shipping Week 2026 (29-30 ottobre) in qualità di partner collaboratore, concludendo l’anno del suo ventesimo anniversario con un intervento, uno stand presso la Stazione Marittima e due giornate di confronto con la comunità marittima e logistica italiana.

Il 29 ottobre, Eduard Rodés, direttore e fondatore della Escola Europea, è intervenuto nell’ambito di Port&ShippingTech, durante una sessione dedicata alle professioni marittime e alla formazione. Nel suo intervento, intitolato “Formare negli spazi tra le organizzazioni: i gemelli digitali operativi (Operational Digital Twins) per le comunità logistiche”, ha illustrato come i gemelli digitali possano essere utilizzati non solo per simulare processi, ma anche per formare le persone alla collaborazione e alla comprensione delle conseguenze delle proprie decisioni lungo l’intera catena logistica. Ha aperto il suo discorso con un interrogativo rivolto all’intero settore: si discute costantemente delle competenze di cui avranno bisogno i giovani, ma quanto stiamo investendo in coloro che hanno il compito di trasmettere tali competenze?

«L’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e la transizione energetica stanno trasformando il nostro settore più rapidamente che mai. Non può esserci innovazione senza una formazione che evolva di pari passo; e tutto ciò inizia proprio dai formatori.»

— Eduard Rodés, Direttore e Fondatore di Escola Europea – Intermodal Transport. L’evento di Napoli è stato anche l’occasione per esprimere gratitudine. Escola Europea ha consegnato Areté — un volume celebrativo del suo ventesimo anniversario — ad alcune figure chiave che hanno contribuito a scriverne la storia e il cui apporto è documentato nel libro: Emanuele Grimaldi, CEO del Gruppo Grimaldi, firmatario dell’atto costitutivo di Escola Europea vent’anni fa; Roberto Petri, Presidente di Assoporti; Umberto Masucci, Presidente di The International Propeller Clubs Italy; Raffaele Latrofa, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (Porti di Roma e del Lazio); Matteo Paroli, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; Francesco Benevolo, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale (Porto di Ravenna); e Luca Lupi, Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Inoltre, Escola Europea ha conferito il riconoscimento Areté (legato al ventesimo anniversario) a due partner che non avevano potuto partecipare alle celebrazioni di ottobre tenutesi a Civitavecchia, Palermo e Genova: la Fondazione I.T.S. Academy per la Mobilità Sostenibile e la Logistica di Catania — partner di lunga data per i corsi a bordo MOST, rappresentata dal Presidente Antonio Scamardella e dalla Direttrice Brigida Morsellino — e Vado Gateway (APM Terminals), rappresentata dal CEO Santi Casciano, che ogni anno apre il proprio terminal automatizzato agli studenti della Genoa Port Academy.

Presso il proprio stand, l’Escola Europea ha incontrato università, accademie ITS, autorità portuali, associazioni di categoria e reti di giovani professionisti. I colloqui si sono concentrati su programmi formativi congiunti, sul corso MOST (Motorways of the Sea Training), sul Port Virtual Lab e sui programmi di formazione per formatori (“train-the-trainer”). Sono già in corso i lavori per definire i passi successivi con i contatti stabiliti a Napoli.

“Vent’anni fa, alcuni partner hanno creduto in questo progetto. A Napoli abbiamo espresso loro la nostra gratitudine e abbiamo avviato nuove interlocuzioni che daranno forma ai prossimi vent’anni.” — Alessia Mastromattei, Country Manager per l’Italia presso Escola Europea – Intermodal Transport.

ESP

¿Quién forma a los formadores? Escola Europea lleva su 20.º aniversario a la Naples Shipping Week

Una ponencia en Port&ShippingTech, el libro del aniversario entregado a quienes ayudaron a escribir su historia, dos Reconocimientos Areté y dos jornadas de encuentros con la comunidad marítima italiana

Barcelona-Escola Europea – Intermodal Transport participó en la Naples Shipping Week 2026 (29 y 30 de octubre) como entidad colaboradora del evento, cerrando el año de su 20.º aniversario con una ponencia, un estand en la Stazione Marittima y dos jornadas de encuentros con la comunidad marítima y logística italiana.

El 29 de octubre, Eduard Rodés, director y fundador de Escola Europea, intervino en Port&ShippingTech, en la sesión dedicada a las profesiones del mar y la formación. Su ponencia, «Training the spaces between organisations: Operational Digital Twins for logistics communities», mostró cómo los gemelos digitales pueden servir no solo para simular procesos, sino también para formar a las personas a colaborar y a comprender las consecuencias de sus decisiones a lo largo de toda la cadena logística. La abrió con una pregunta dirigida a todo el sector: hablamos constantemente de las competencias que necesitarán los jóvenes, pero ¿cuánto estamos invirtiendo en quienes deben transmitirlas?

«La inteligencia artificial, la digitalización y la transición energética están cambiando nuestro sector más rápido que nunca. No puede haber innovación sin una formación que evolucione con él, y eso empieza por los formadores.»

— Eduard Rodés, director y fundador de Escola Europea – Intermodal Transport Nápoles fue también una ocasión para dar las gracias. Escola Europea entregó Areté, el libro de su 20.º aniversario, a personas que ayudaron a escribir su historia y cuyas aportaciones aparecen en sus páginas: Emanuele Grimaldi, consejero delegado de Grimaldi Group, que firmó el acta fundacional de Escola Europea hace veinte años; Roberto Petri, presidente de Assoporti; Umberto Masucci, presidente de The International Propeller Clubs Italia; Raffaele Latrofa, presidente de la Autoridad Portuaria del Mar Tirreno Centro-Septentrional (Puertos de Roma y del Lacio); Matteo Paroli, presidente de la Autoridad Portuaria del Mar de Liguria Occidental; Francesco Benevolo, presidente de la Autoridad Portuaria del Mar Adriático Centro-Septentrional (Puerto de Rávena); y Luca Lupi, secretario general de la Autoridad Portuaria del Mar de Sicilia Occidental.

Escola Europea entregó además su Reconocimiento Areté del 20.º aniversario a dos socios que no pudieron asistir a las celebraciones de octubre en Civitavecchia, Palermo y Génova: la Fondazione I.T.S. Academy per il Settore Mobilità Sostenibile e Logistica de Catania, socio histórico de los cursos MOST a bordo, representada por su presidente, Antonio Scamardella, y su directora, Brigida Morsellino; y Vado Gateway (APM Terminals), representada por su CEO, Santi Casciano, que cada año abre su terminal automatizada a los estudiantes de la Genoa Port Academy.

En su estand, Escola Europea se reunió con universidades, academias ITS, autoridades portuarias, asociaciones sectoriales y redes de jóvenes profesionales. Las conversaciones giraron en torno a programas formativos conjuntos, el curso MOST (Motorways of the Sea Training), el Port Virtual Lab y los programas de formación de formadores. Ya se está trabajando en los próximos pasos con los contactos iniciados en Nápoles.

«Hace veinte años, unos pocos socios creyeron en este proyecto. En Nápoles les dimos las gracias y

comenzamos nuevas conversaciones que darán forma a los próximos veinte años.» — Alessia Mastromattei, Country Manager Italy de Escola Europea – Intermodal Transport