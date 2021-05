Cittadini per l’aria sarà presente alla GREEN WEEK!

La nostra GREEN WEEK per un’area a controllo delle emissioni nel Mediterraneo



Vieni a trovarci dal 1 al 4 giugno!



Nell’ambito dell’annuale Green Week organizzata dalla Commissione Europea, che quest’anno si terrà in formato virtuale, la rete di associazioni europee che si battono per l’istituzione di un’Area a Controllo delle Emissioni navali (ECA) nel Mediterraneo – di cui facciamo parte – sarà presente con uno Stand virtuale (#7) dal 1 al 4 giugno. Illustreremo perché è importante che le parti della Conferenza di Barcellona sulla Protezione del Mediterraneo dall’Inquinamento sottopongano al più presto all’IMO (Organizzazione Marittima Internazionale) la richiesta di istituzione dell’Area ECA che possa essere attivata nel 2024. È fondamentale che la richiesta includa il controllo delle emissioni di NOx.

Per quattro giorni, attraverso lo stand virtuale, potrete mettervi in contatto con le ONG provenienti anche da Francia, Spagna, Grecia, Malta, Portogallo e Germania che formano la rete europea per capire quanto questo progetto sia importante per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e, soprattutto, per l’Italia che ne trarrebbe il maggior beneficio.



Qui trovi una breve presentazione del problema inerente l’inquinamento derivante dalle navi nel Mediterraneo e sui benefici che potrebbero derivare dall’istituzione di un’Area ECA. E qui un breve video che potete condividere.

Per visitare il nostro stand dal 1 al 4 giugno occorre registrarsi per la GreenWeek virtuale, clicca il tasto qui sotto per farlo subito.



