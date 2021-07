Nuovo Direttivo per il Circolo Nautico Riva di Traiano

Alessandro Farassino confermato alla presidenza, con Oscar Campagnola vice. Giuseppe Borrelli de Andreis sarà il nuovo Direttore Sportivo. Giuseppe Massoni nominato Segretario Generale

Riva di Traiano- Dopo l’assemblea elettiva per la scadenza del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo del Circolo Nautico Riva di Traiano, i consiglieri eletti si sono riuniti oggi in via telematica ed hanno deliberato le cariche sociali. Confermato nel suo incarico il presidente Alessandro Farassino, affiancato da Oscar Campagnola, in qualità di vicepresidente, e da Giuseppe Massoni nella veste di Segretario Generale. Direttore Sportivo del circolo sarà Giuseppe Borrelli de Andreis, mentre Cecilia Mazzoni curerà ancora la Tesoreria nel prossimo quadriennio.

Confermato in toto il Collegio dei Probiviri con Luciano Cittadini (presidente), Giuliano Perego e Marino Zigrossi, che avrà anche la responsabilità di Revisore dei Conti.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo – ha commentato il presidente Alessandro Farassino – per la fiducia che ha voluto rinnovarmi. E’ stato un quadriennio con un finale difficile nel quale, comunque, siamo riusciti a disputare tutte le nostre regate di grande altura. E per questo vorrei rivolgere un ringraziamento al Consiglio Direttivo uscente per l’abnegazione e l’ottimo lavoro svolto. Qualche rammarico per l’Invernale perso, ma oggettivamente non abbiamo recriminazioni da fare. Guardiamo piuttosto al futuro ed alla nostra bellissima Roma Giraglia che ci vedrà protagonisti nella seconda metà di settembre”.