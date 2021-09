Fiart dal 16 al 21 settembre al Salone Nautico di Genova

In anteprima italiana i Seawalker 35 e 39 e l’iconico P54



Dal 16 al 21 Settembre Fiart sarà tra i protagonisti del 61° Salone Nautico di Genova per presentare ufficialmente al mercato italiano le novità 2021. 61 edizioni del Salone più grande del Mediterraneo e 61 partecipazioni per Fiart, che debuttò nel 1960 con Conchita, la prima barca in vetroresina prodotta in Europa e che da allora non ha mai smesso di dare voce alla passione nautica più autentica.

Imbarcazioni e progetti presenti e futuri saranno introdotti dal management Fiart nel corso del Press Cocktail, Venerdì 17 Settembre alle ore 17.00, presso lo stand YE91 in banchina E.



In passerella a Genova ci saranno i modelli della gamma Seawalker, disponibili per visite e prove in mare, tre eccellenze dedicate agli amanti degli scafi walkaround.

Seawalker 35, natante con lunghezza di 9,99 mt (11,52 metri fuori tutto), sarà presentato in anteprima assoluta per il mercato italiano.

Velocità, energia e divertimento sono gli ingredienti di questa nuova imbarcazione che può ospitare fino a 10 persone, pensata per essere un’irresistibile compagna di avventure, sia nella sua versione fuoribordo che entrobordo.

Seawalker 39 varato a Luglio 2021, con una lunghezza fuori tutto di 12,60 mt è uno scafo pensato per chi ama vivere all’aperto, un perfetto day cruiser, un’ottima soluzione per una mini crociera con la famiglia o anche un tender per yacht di lusso con allestimenti flessibili che lo rendono comodo, confortevole, veloce, con quel tocco di sportività ed eleganza senza tempo in linea con i dettami estetici e funzionali propri dei Seawalker. A completare la gamma ci sarà anche Seawalker 43, che ha debuttato allo scorso Salone e sta ottenendo un grande successo. Lungo 13,84 m per 3,99 di larghezza, è estremamente generoso anche negli spazi sottocoperta caratterizzati da una cabina di poppa con un’altezza di 1.80 m, che si aggiunge alla zona prodiera dedicata all’armatore con un’altezza di oltre 2.00 m ed un letto matrimoniale.



Tra le caratteristiche comuni a tutta la gamma, un ampio bagno con box doccia separato e diversi mobili a murata, che ottimizzano gli spazi interni. Per la prima volta a Genova sarà inoltre presentato al pubblico italiano il P54, il nuovo yacht Fiart nato dalla collaborazione con il celebre architetto e designer Stefano Pastrovich, che ha firmato un’imbarcazione destinata a rivoluzionare il suo segmento grazie ad una linea incredibilmente innovativa combinata con l’uso sapiente degli spazi interni ed esterni.



P54 è un progetto caratterizzato dall’estrema cura del dettaglio e dall’ampia scelta di materiali che consentono di creare ambienti sofisticati, con scelte estetiche che combinano bellezza, volumi ed una originale visione dello stare a bordo, che pone l’armatore al centro della scena. Le soluzioni e le finiture adottate per P54, mutuate dai superyacht, garantiranno una vivibilità e flessibilità negli allestimenti finora impensabile nelle barche di serie.

Il nuovo yacht sarà disponibile con consegna a partire dalla stagione 2022, sia nella versione con due cabine armatoriali e tre bagni che in quella con tre cabine ed ugual numero di servizi.

La fiera di Genova sarà inoltre l’occasione per meglio scoprire il progetto di formazione Fiart Academy, una fondazione senza scopo di lucro intitolata a Ruggiero di Luggo, fondatore del cantiere e padre della nautica italiana, che aprirà i battenti in autunno. La Academy avrà l’obiettivo di reclutare giovani talenti, nel territorio ma non solo, da formare gratuitamente ed inserire nel mondo del lavoro.



La possibilità di frequentare una scuola inserita all’interno dello stesso cantiere, in cui sono presenti tutti i processi produttivi legati alla progettazione e costruzione di yacht, darà agli allievi una panoramica molto completa del mondo nautico. Presso la sede di Baia, ad esempio, saranno anche istituiti corsi per formare nuovi skipper, tramite il conseguimento della patente nautica. Gli allievi, in aggiunta alla preparazione tecnica, avranno la possibilità di testare sul campo le proprie abilità tramite sessioni dedicate on board degli stessi yacht Fiart.