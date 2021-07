Il Campionato del Mondo Optimist 2021 è ufficialmente aperto

Riva del Garda- E’ stato il presidente della IODA, Kevin Whitcraft, a dichiarare ufficialmente aperto il Mondiale Optimist 2021 di Riva del Garda, evento che a partire dalle 13.00 di domani, manderà in archivio le prime tre prove, valide per le qualificazioni alle fasi finali.

Una cerimonia fortemente dedicata alla memoria di Norberto Foletti, Presidente della Classe Italiana Optimist scomparso poche settimane fa, il quale fortemente si era battuto per far sì che, a distanza di otto anni dall’ultima edizione, il Campionato del Mondo Optimist fosse nuovamente assegnato all’Italia.

Oltre al presidente IODA, a intervenire nel corso della coloratissima cerimonia di apertura, andata in scena al termine della parata che ha portato i protagonisti del Mondiale nel cuore di Riva del Garda, sono stati il sindaco della cittadina trentina Cristina Santi, cha ha ricordato come per il main event della classe di riferimento dei più giovani sia un ritorno dopo la rassegna iridata del 2013. E ancora, il presidente del CONI Trentino, Paola Mora, il neo segretario dell’Associazione Italiana Classe Optimist, Walter Cavallucci, il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, che ha sottolineato come tutto nel mondo della vela inizi dall’Optimist, e il presidente del Comitato Organizzatore, nonché della Fraglia Vela Riva, Alfredo Vivaldelli.

Le regate, per i quasi trecento giovani partecipanti provenienti da 58 nazioni, prenderanno il via domani alle 13. Dopo tre giorni di qualificazioni, i team saranno impegnati in due giornate di Campionato del Mondo a squadre e martedì 7 luglio prenderanno il via le fasi finali, per decretare il campione iridato 2021.

Il Campionato del Mondo Optimist 2021 è ospitato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con IODA, AICO, Riva del Garda Fierecongressi, North Lake Garda e Trentino.

Società Velica di Barcola e Grignano e Barcolana sono partner del Campionato Mondiale Optimist. La regata più grande del mondo supporta l’evento come occasione di valorizzazione delle attività dei più giovani e di promozione della Barcolana Young, la regata Optimist che ogni anno ha il compito di inaugurare in mare i dieci giorni di Barcolana, in programma il 2-3 ottobre 2021 a Trieste. Barcolana e il Campionato Mondiale Optimist condividono il marchio M&N, che ha scelto i due eventi per il proprio grande rientro nel mondo della vela italiana.

Tutti gli aggiornamenti sulle regate saranno pubblicati sulle pagine social Optimist World Championship 2021 e sul microsito a questo link.