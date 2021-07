La biglietteria è aperta!



Saint-Tropez – La biglietteria del France Sail Grand Prix I Saint-Tropez, che si terrà l’11 e il 12 settembre, è aperta! La quinta tappa della stagione 2 di SailGP offrirà un’opportunità unica per vedere i catamarani volanti F50 gareggiare in Francia per la gioia degli appassionati di vela, velocità e spettacolo.

Dopo Bermuda, Italia, Regno Unito e Danimarca, la stagione 2 di SailGP farà scalo in Francia. Una tappa senza precedenti che vedrà le otto squadre affrontarsi nel Golfo di Saint-Tropez in un’epica battaglia nazione contro nazione per la gloria.

L’unica tappa francese della stagione 2 di SailGP sarà anche l’occasione per scoprire o riscoprire il piccolo porto del Var, famoso in tutto il mondo per il suo splendore, il suo glamour e i suoi superyacht, ma anche per le competizioni veliche di classe internazionale che si svolgono lì ogni anno.