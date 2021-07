ELBABLE, REGATA PALINDROMA AL CVMM

Marciana Marina– Si è rinnovato anche quest’anno al Circolo della Vela Marciana Marina – la manifestazione è organizzata in collaborazione con lo Yacht Club Cala de’ Medici – l’appuntamento con Elbable, la regata del giro dell’Elba che ha visto una trentina di imbarcazioni al via.



La particolarità di questa regata è rappresentata dal fatto che, per compiere la circumnavigazione dell’isola più grande dell’Arcipelago Toscano, i concorrenti posso decidere se farlo in senso orario o antiorario, cioè partire verso sinistra (direzione capo S.Andrea) oppure verso destra (direzione Enfola).



L’edizione 2021 ha visto pochissimo vento, alla partenza alle ore 7.00 del mattino ancora soffiavano brezze di monte notturne, in seguito solo brezzoline dai quadranti nord che solo in poche situazioni hanno raggiunto i 5/6 nodi di intensità.



Considerate perciò le condizioni meteo che non prevedevano rinforzi di vento e quindi la possibilità di completare l’intero percorso (42 miglia) entro il tempo limite (le 22.00 di sabato 3 luglio) il Comitato di Regata, presieduto dal giudice rosignanese Andrea Bimbi con il giudice elbano Corrado Guelfi, decideva di segnalare l’arrivo alla boa di percorso intermedia. I concorrenti che avevano scelto l’opzione del giro in senso orario concludevano la loro prova alla boa posizionata a Rio Marina, quelli che erano partiti in senso antiorario a quella di Marina di Campo, in entrambi i casi dopo 15 miglia di navigazione.

Queste le classifiche finali:

IRC: 1° Ely J, GS Maxi One, Alessandro Pini, (giro orario)

ORC: 1° Twince Twice,Dehler 42, Francesco Sette (giro orario)

Hanse: 1° Twince Twice

LF1: 1° Nuvola, First, Matteo Costagliola (giro orario)

LF2: 1° Matitu, Solaris, Giovanni Manni (giro antiorario)

LF£: 1° Elettra, Hanse, Gabriele Clementi (giro orario)

E’ stata stilata anche una classifica Overall che ha visto primeggiare l’imbarcazione Twince Twice seguita, rispettivamente al secondo e terzo posto, da Joi, Ice 60 di Ludovico Bussolati ed Ely J.