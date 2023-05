GRANDE FERMENTO IN ATTESA DEL 10° S&S SWAN RENDEZ-VOUS Mancano meno di due mesi alla manifestazione velica che vedrà in mare una nutrita flotta internazionale dei mitici “cigni finlandesi”

Marciana Marina-A meno di due mesi dall’inizio al Circolo della Vela di Marciana Marina fervono i preparativi per l’organizzazione del 10° S&S Swan Rendez-vous (per la sesta volta a partire dal 2009) la manifestazione riservata agli yacht progettati dal famoso studio newyorchese Sparkman & Stephens. Sono oltre 800 gli esemplari di Swan usciti dalle matite dei designer statunitensi che ancora navigano sui mari e gli oceani del mondo e saranno quasi 50 quelli che si sfideranno sul campo di regata dell’isola principale dell’archipelago toscano dal 28 giugno al 2 luglio prossimi.

Una flotta di grande respiro internazionale con barche e armatori provenienti da Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Germania, Finlandia, Svizzera, Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda, USA, Brasile: non si tratterà solo di un evento sportivo, ma di un momento d’incontro di armatori che hanno un grande amore per le loro barche, le migliori mai prodotte in serie e irripetibili, e che navigheranno per migliaia miglia per ritrovarsi come sempre ogni due anni in Mediterraneo. Ne è un esempio lo S&S Swan 40 “Star Swan” che giungerà nel porto della cittadina elbana dal Portogallo, dopo una navigazione di quasi 2000 miglia.

In questo anno del decimo anniversario sarà importante anche la presenza femminile con oltre il 25% di donne – 11 le “quote rosa” della flotta – armatrici/timoniere: a detta dei loro avversari maschi sono anche le più brave e la sensibilità’ femminile al timone non e’ in discussione.

In mare i partecipanti si sfideranno in una serie di prove costiere, ma molte attività collaterali daranno vita a grandi momenti di socialità: in piazza Bonanno (sul lungomare della cittadina elbana) dove si troverà il Regatta Village – allestito grazie alla preziosa collaborazione di Nautor Swan, ClubSwan Racing e del loro team, anche in questo caso tutto al femminile – verrà ospitato il cocktail di benvenuto.

La premiazione, che avrà luogo presso lo Sporting Club Marciana Marina, concluderà la manifestazione: non verranno premiati solo i risultati sportivi (sia delle tre divisioni che la classifica overall), ma come è ormai consuetudine consolidata verranno assegnati il premio per il Best Maintained and Original S&S Swan e e il Zeppelin Trophy for the Most Elegant S&S Swan premi che rappresentano un altro grande esempio di come queste imbarcazioni più che avere una vocazione agonistica rappresentino in tutto e per tutto lo spirito degli armatori.

Il 10° S&S Swan Rendez-vous sarà dedicato a Lars Strom, scomparso recentemente, il più grande amico che gli Armatori di S&S Swan abbiano mai avuto e per oltre 30 anni responsabile dell’ufficio design del cantiere finlandese Nautor Swan e si svolge con l’organizzazione del Circolo della Vela Marciana Marina in collaborazione con la S&S Swan Association e con il patrocinio del Comune di Marciana Marina.

La manifestazione è organizzata grazie al supporto di Zurich, società leader nel settore assicurativo che in Italia oltre a fornire soluzioni di protezione e investimento offre servizi di prevenzione, come quelli che promuovono il benessere e migliorano la resilienza climatica; Rigoni di Asiago, azienda che da un secolo produce confetture biologiche, miele e creme spalmabili nel rispetto del pianeta e del benessere dei suoi consumatori; Nautor Swan, il prestigioso cantiere finlandese; e grazie al contributo di Acqua dell’Elba, l’essenza del mare; Carboway; Kohlhoff Deck Equipment; Moby; Nautica Pontemagra; Ronstan/Andersen e Toremar.

www.classicswan.org

Nella foto di James Robinson Taylor lo S&S Swan 40 “Un amour de Swann