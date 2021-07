La Foiling Week 2021 si è conclusa dopo 4 giorni di regate, forum e numerose iniziative.

Tutte le regate sono state supportate da Sailmon Instrument (https://sailmon.com/max/) con 5 classi coinvolte: Moth, Waszp, ETF 26, Onefly e Wing Foil.

Le regate Moth, in collaborazione con Liberty Bitcoin Fund (https://www.libertybitcoinfund.com/), hanno visto una flotta di 58 barche dare spettacolo sull’acqua, con Tom Slingsby dall’Australia a imporsi dopo una performance quasi impeccabile. Secondo l’italiano Ruggero Tita e terzo Nicolai Jacobsen da Hong Kong.

C’erano anche molte ragazze sulla linea di partenza; prima Lisa Schweigert, seguita da Franziska Mäge e Marie Soler.

La flotta Waszp, composta da 30 atleti, vittoria per Paul Hameeteman, seguito al secondo posto da Charles Cullen e terzo Jeppe Borch. Per le ragazze, prima l’italiana Margherita Porro, seconda la norvegese Nora Dosksrød, terza Mathilde Robertstad sempre dalla Norvegia. Nella flotta Onefly si è imposto lo svizzero Aymeric Blin, seguito dal francese Samuel Lelievre e dallo svizzero Sébastien Aubord.

Negli ETF 26, il team francese ABC Enterprise du Morbihan ha vinto l’evento, Youth Foiling Team è arrivato secondo e Toroa dall’Inghilterra è arrivato terzo.

Il wingfoil ha visto l’italiano Francesco Capuzzo conquistare la vittoria dopo una prestazione molto convincente; secondo Riccardo Zorzi dall’Italia e terzo Pietro Leon Kiaulehn; Pietro Migliorini primo dei grand master.

I Wing Foil hanno preso parte anche ad una gara di Air Style dove Riccardo Zorzi si è classificato primo, Francesco Capuzzo secondo e Stefan Spiessberger terzo.

Con un focus sui giovani oltre a promuovere sostenibilità, accessibilità e sicurezza, i tre pilastri della Foiling Week, durante l’evento si sono svolti le fasi S1 e S2 della Foiling SuMoth Challenge 2021, sponsorizzata da 11th Hour Racing.

Il Polito Sailing Team (Politecnico di Torino) ha vinto la fase di progettazione S1 seguito da PoliMi (Politecnico di Milano) al secondo posto e Rafale ETS (ETS Montreal) al terzo. È stata una decisione travagliata poiché tutti i team avevano idee innovative sia dal punto di vista sostenibile che tecnologico per i loro Sustainable Moth conepts. Con grande impegno e passione, PoliTo è riuscita a completare e testare sull’acqua il loro SuMoth Concept “Keth” per competere anche per la fase S2 (gara contro GPS) per stabilire il primo record di velocità nell’era SuMoth e portare a casa il premio 2021 SuMoth Challenge S2 Stage.

Tutti i premi delle regate sono stati realizzati con compositi in fibra di carbonio riciclata forniti dal nostro partner Microtex Composites (https://microtexcomposites.com/); un grande ringraziamento va anche a Gac Pindar (https://gacpindar.com/), nostro partner logistico, Helly Hansen (https://www.hellyhansen.com/en_it/), nostro partner ufficiale di abbigliamento, il nostro partner per la sostenibilità Torqeedo (https://www.torqeedo.com/en) e Polynt (https://www.polynt.com/).

I forum della Foiling Week, sponsorizzati da Gurit Group (https://www.gurit.com/), in collaborazione con Persico Marine (https://www.persicomarine.com/), hanno sollevato alcuni interessanti spunti di discussione tra cui: l’accessibilità delle nuove classi olimpiche foil, il futuro della Coppa America dal punto di vista dei progettisti e organizzativo tra cui speaker Guillaume Verdier, Aaron Young e Robert Bicket, il World Sailing Speed Record con SP80 e Syroco, un dibattito aperto sull’equità di genere con i membri del Magenta Project, il futuro del trasporto elettrico con foil con i principali player del settore ed una discussione sulla sostenibilità con i team SuMoth Challenge e Northern Lights Composites, insieme a molti altri che possono essere visti in replay su tutti i canali di social media della Foiling Week (Facebook/Youtube).

Ma non è tutto quello che è successo alla Foiling Week 2021; molte persone hanno provato per la prima volta la gioia del foiling grazie alle bici elettriche foiling Manta5 dalla Nuova Zelanda o alle tavole foil elettriche Lift.

Alcuni hanno persino avuto il loro primo assaggio di volo attraverso le prove WASZP, in collaborazione con Europasail, o foiling RS Aero e Wind Surf Foiling supportati dall’Andrew Simpson Watersport Center Lake Garda.

Inoltre, in collaborazione con il Progetto Magenta, i briefing quotidiani condotti da Liv Mackay, Margherita Porro e Franziska Mäge hanno contribuito a creare un gruppo più stretto di veliste nel foiling, in modo che in futuro possano esserci sempre più ragazze interessate allo sport grazie al supporto delle altre atlete.

Tutto sommato, la Foiling Week 2021 ha contribuito a riportare positività nella foilng community, quindi speriamo di vedere presto sempre più eventi; la Foiling Week ha ancora molte notizie entusiasmanti su eventi e iniziative da offrire nel prossimo futuro, quindi restate sintonizzati, ma per ora ci vediamo alla Foiling Week 2022.