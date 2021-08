PER LA VELA AZZURRA LA PRIMA MEDAGLIA MATEMATICA CON RUGGERO TITA E CATERINA BANTI!

A 13 ANNI DA PECHINO 2008 (QINGDAO) – Ruggero Tita e Caterina Banti chiudono la serie in grande (2-1-2), è medaglia certa! Con 12 punti sul secondo (GBR) e 24 sul terzo (GER) sono virtualmente argento. Nella Medal Race di martedi 3 agosto possono difendere la prima posizione. ALLE 15:30 JPT MEDAL LASER RADIAL CON SILVIA ZENNARO A +5 DAL PODIO

Arriva finalmente la prima medaglia per la vela azzurra a Tokyo 2020, e arriva con una regata di anticipo sulla conclusione. Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, nella disciplina del catamarano misto foiling Nacra 17, hanno concluso la serie di 12 prove di qualifica confermandosi sempre in testa ed estendendo il vantaggio ogni giorno. Oggi le tre ultime prove li hanno visti ancora grandi protagonisti (2-1-2), e la classifica consente di festeggiare, ancora prima della Finale Medal Race di martedi 3 agosto, la prima medaglia olimpica per la vela italiana, 13 anni dopo le due conquistate a Pechino 2008 (Qingdao).

In classifica Tita-Banti hanno 12 punti di vantaggio sugli inglesi John Gimson e Anna Burnett, e ben 24 sui terzi, i tedeschi Paul Kohloff e Alica Stuhlemmer. Nella Finale di martedi, gli azzurri potranno difendere la prima posizione per l’oro, concludendo entro il 6° posto o evitando di arrivare più di cinque barche dietro agli inglesi.

(In arrivo dichiarazioni in mixed zone)

ALLE 15:45 LA MEDAL RACE LASER RADIAL CON SILVIA ZENNARO