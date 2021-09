CONSEGNATI I PREMI NAZIONALI DELLA 21ESIMA EDIZIONE DEL TROFEO DEL MARE

IERI SERA AL PORTO TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA LA CERIMONIA CON I PREMIATI. STASERA ALTRI RACCONTI CON LE “VOCI DAL MARE”.

RAGUSA – Si è svolta ieri sera, nell’emblematica scenografia del Porto Turistico di Marina di Ragusa, la cerimonia di premiazione della 21° edizione del Trofeo del Mare, manifestazione culturale di riferimento per chi ogni giorno si impegna per promuovere o difendere la cultura del mare e dei suoi valori.

A ricevere il prestigioso premio sono stati Alessandro Filippini, giornalista della redazione mare del Tg2, il dirigente di ricerca Silvestro Greco, l’atleta Vincenzo Michelucci, il critico d’arte Mariachiara Di Trapani, il capitano di Fregata Guardia Costiera Ida Montanaro, il formatore “Acqua e disabilità” Bruno Frangi, il biologo marino Carmelo Isgrò e l’organizzazione ambientale maltese Ngo Zibel. A questi nomi ieri sera si è aggiunta anche la menzione speciale per Giuseppe Ciraolo che si occupa del coordinamento del progetto Calypso a tutela del mar Mediterraneo tra le sponde della Sicilia e di Malta.

Ai premiati, durante la serata condotta dalla giornalista Isabella Papiro, è andata anche la serigrafia dell’opera originale del maestro Franco Fratantonio, “Immersione”, che si richiama al claim di questa edizione: “Uno sogno di libertà infinito… come il mare”.

Il mare come luogo di incontro di popoli diversi è stato come sempre il protagonista indiscusso della serata, con riferimenti al “nostro” Mediterraneo che bagna più Paesi e che ci accompagna fin dalle origini, disegnando profili antropologici, scrivendo pagine di cultura, custodendo i segreti, creando ricchezze, unendoci. Argomenti di cui si continuerà a parlare anche questa sera con “Voci dal mare – dalle sponde del Mediterraneo”, un nuovo format del Trofeo del Mare, un racconto a più voci, con testimonianze antiche e recenti di appassionati, esperti, ricercatori, fotografi. Appuntamento sempre al Porto Turistico di Marina di Ragusa.

La due giorni si sviluppa sotto l’egida della Lega Navale Italiana, e in sinergia con la Marina Militare, la Guardia Costiera, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, il Comune di Ragusa, la Camera di Commercio del Sud Est, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Banca Agricola Popolare di Ragusa mentre il main sponsor è Energean. La giuria del premio è stata presieduta dal prof. Franco Andaloro, direttore del Centro Interdipartimentale Siciliano della Stazione Zoologica di Napoli mentre il comitato d’onore è stato presieduto da Valeria Livigni, soprintendente del mare della Regione siciliana. Durante la cerimonia di premiazione anche momenti teatrali con gli attori Giovanna Drago e Giovanni Blundello e con il musicista Daniele Ricca al violino.

L’ideatore della manifestazione, Mimmo Pedriglieri, salendo sul palco per i saluti finali, ha dato appuntamento al prossimo anno, sempre lungo la costa iblea, mentre da premiati e premianti, che non hanno mancato più volte di ricordare Sebastiano Tusa e il suo impegno per il mare, è stato ribadito il messaggio di tutela ambientale e sostenibilità con il chiaro appello ai giovani affinché si facciano carico di questi valori per migliorare il mondo di domani.