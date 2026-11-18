Luna Rossa conquista il titolo di Team of the Year, mentre Maria Giubilei viene incoronata Female Rolex World Sailor of the Year

Cagliari– Doppia vittoria per Luna Rossa ai World Sailing Awards 2026: la squadra conquista il titolo di Team of the Year 2026, mentre Maria Giubilei si aggiudica il prestigioso premio Female Rolex World Sailor of the Year 2026, l’Oscar della vela internazionale.

I riconoscimenti, assegnati dalla Federazione Internazionale della Vela, celebrano da un lato il team che si è maggiormente distinto per i risultati di eccellenza raggiunti e, dall’altro, la velista che ha dimostrato capacità e meriti straordinari in questo sport. In particolare, il premio a Maria Giubilei celebra una stagione straordinaria nel Nacra 17, culminata nella conquista del titolo mondiale a Quiberon insieme a Gianluigi Ugolini. Un successo che ha coronato 12 anni di collaborazione sportiva, a cui si aggiunge il contributo determinante di Maria ai risultati di Luna Rossa nelle regate preliminari dell’America’s Cup, con le vittorie a bordo degli AC40 a Cagliari nella classifica Youth & Women e a Napoli nella classifica assoluta.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Qingdao, in Cina, il 18 novembre. I vincitori sono stati decretati attraverso un sistema di votazione che attribuisce pari peso al voto del pubblico (50%) e alla valutazione di una giuria di esperti di World Sailing (50%).

«Siamo felici e onorati di questo doppio riconoscimento, che premia il lavoro svolto da tutto il team e, al tempo stesso, celebra il talento di una delle nostre veliste», ha dichiarato Max Sirena, Amministratore Delegato di Luna Rossa. «Le vittorie conquistate dal team Senior nelle due regate preliminari di Cagliari e Napoli, insieme agli straordinari risultati degli equipaggi giovanile e femminile, confermano la solidità di un progetto a lungo termine su cui Luna Rossa investe da tempo. Abbiamo puntato sui giovani e sulle donne, costruendo un gruppo coeso, capace di esprimersi ai massimi livelli indipendentemente dalle formazioni a bordo.

Il successo di Maria Giubilei, oltre a confermare le sue indiscusse qualità tecniche e umane, testimonia il valore della collaborazione avviata anni fa con la Federazione Italiana Vela, con l’obiettivo di offrire ai migliori talenti della vela italiana le opportunità e gli strumenti per crescere ed eccellere, sia nelle discipline olimpiche sia nell’America’s Cup. Un percorso che apre a molteplici opportunità, anche professionali e che rappresenta un investimento concreto sul futuro della vela italiana. A nome di Patrizio Bertelli, di tutto il team e mio personale, desidero ringraziare il Presidente e la giuria di World Sailing per aver riconosciuto il valore del nostro percorso, così come tutte le persone che ci hanno sostenuto con il loro voto. Questi premi rappresentano per noi un ulteriore stimolo a proseguire con fiducia, determinazione e impegno il cammino verso la 38^ America’s Cup».

«Sono felice, emozionata e ancora un po’ incredula di aver ricevuto il Rolex World Sailor of the Year», dice Maria Giubilei. «È uno dei riconoscimenti più importanti a cui un velista possa aspirare e, sinceramente, quando mi hanno comunicato che ero tra le finaliste, non avrei mai immaginato di vincere. Questo premio arriva al termine di una stagione straordinaria, piena di soddisfazioni, ma soprattutto di traguardi condivisi. Il mio primo grazie va a Gigi Ugolini, con cui ho vissuto ogni successo sul Nacra 17. Anche se sono io a ritirarlo, questo premio appartiene a entrambi. Voglio anche ringraziare la mia famiglia, che mi ha trasmesso fin da piccola l’amore per la vela, Luna Rossa, che mi ha permesso di crescere come atleta e come persona, la Federazione Italiana Vela e l’Aeronautica Militare, che mi hanno sempre sostenuta lungo questo percorso. Infine, grazie a World Sailing e a tutti coloro che mi hanno votata. È un’emozione difficile da descrivere e che porterò sempre con me».