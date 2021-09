Il Mare: Sotto e Sopra. Arriva la mostra fotografica organizzata dal WWF

Si è tenuta lo scorso 25 settembre l’inaugurazione della Mostra Fotografica “Il Mare: Sotto e Sopra”, con le fotografie di Antonello Alò, Alessandro Caiulo e Giuseppe Lanotte. Sono intervenuti il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, l’architetto Maurizio Marinazzo del settore beni monumentali e il professore Massimo Guastella di Unisalento.



Un modo unico di narrare, e ammirare, le bellezze del nostro mare. Immagini straordinarie raccontate dall’occhio di un obiettivo, il sotto e il sopra di un ambiente marino da preservare, come dice il titolo della mostra. Cinquanta scatti selezionati dai tre fotografi della provincia brindisina, con tema mare, per questo evento gratuito organizzato dal WWF Brindisi in seno al programma “Riusa Brindisi”, per la valorizzazione del patrimonio pubblico dismesso o in disuso. Nelle date tra il 26 Settembre e il 10 Ottobre, presso il Bastione Carlo V (adiacente a porta Mesagne, o porta Napoli) luogo allestito sempre più spesso per eventi culturali ed educativi con un’attenzione sempre dedicata all’ambiente, sarà possibile visionare la mostra tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle ore 20.



“Vogliamo trasformare il Bastione in un luogo culturale fruibile a tutti, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologia. Il nostro interesse è quello di restituire questo bene pubblico alla cittadinanza, ma renderlo anche disponibile a livello provinciale e regionale, fino ad accogliere tutto il settore turistico. La mostra rappresenta un punto di partenza per altri eventi, sempre gratuiti. Il Bastione sarà disponibile anche ad ospitare iniziative di altre associazioni grazie all’allestimento di una stanza dedicata alle riunioni o piccoli congressi. Inoltre, è presente un ampio spazio museale dedicato a mostre aventi sempre come tema l’acqua, in senso allargato.” afferma Giovanni Ricupero, coordinatore WWF Brindisi per la mostra.



In seguito, la mostra sarà visionabile solo sabato e domenica dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 di ogni fine settimana, fino al 31 di Ottobre nelle seguenti date: 16,17, 23, 24, 30 e 31.

Elide Lomartire