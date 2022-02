Euroferry Olympia: ancora ostacoli per la ricerca dei dispersi a bordo

Astakos/Platygiali. Questa mattina (28.02.2022) si sono verificati nuovi ostacoli per la ricerca di altri dispersi a bordo del traghetto Euroferry Olympia. Le difficoltà incontrate oggi hanno interrotto le operazioni di ricerca.

Mentre all’interno della nave vi sono piccoli focolai con combustione incompleta, questa mattina le operazioni si sono concentrate sull’apertura del portellone di poppa. L’ultimo taglio dell’ultima cerniera ha permesso l’apertura del portellone in parte e subito l’ossigeno ha invaso il secondo e terzo garage, in combinazione con gas tossici, creando un ambiente soffocante, che ha causato l’interruzione del processo per aprire completamente il portellone, poiché il fumo denso ha inondato l’area.

I Vigili del Fuoco stanno cercando di affrontare il nuovo incendio, in modo che la nave possa essere ventilata e la ricerca possa continuare, ostacolata dalla posizione strettissima fra i tir a bordo della nave. Tutti i giorni precedenti le forze di soccorso erano in attesa dell’apertura del portellone di poppa , per rimuovere i veicoli bruciati e non e per continuare gli sforzi per ritrovare i tre dispersi.