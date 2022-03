RRD PRESENTA “SEA ON WORDS – PAROLE DA AMARE”, GIOVANNI SOLDINI IN DIALOGO CON GABRIELE MUSANTE

RASSEGNA DEDICATA AL LEGAME TRA L’OCEANO E LA LETTERATURA

Il velista e l’illustratore, tra finzione e realtà, esplorano il senso del mare

Mercoledì 30 marzo alle ore 19:00, showroom RRD, via Tortona 31, Milano

Milano– Giovanni Soldini, reduce dalla vittoria dell’ottava edizione della RORC Transatlantic Race con Maserati Multi70, incontra il pubblico nello showroom milanese di RRD – Roberto Ricci Designs, mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 19:00 per il primo appuntamento della rassegna Sea on words – Parole da aMare. Il pluripremiato velista dialogherà con Gabriele Musante, illustratore e autore di “Moitessier. La lunga rotta di un uomo libero”. Sollecitati dalla traccia narrativa proposta dal curatore della rassegna Niccolò Maria Santi, i protagonisti condivideranno con il pubblico questo personalissimo viaggio in mare aperto. Il coraggio, la curiosità, la ricerca della libertà, la voglia di scoprire nuovi orizzonti, il rispetto e il legame con l’oceano sono i sentimenti universali che accomunano uomini di mare di ogni epoca come Soldini, Musante, Bernard Moitessier e Joshua Slocum, navigatore e scrittore statunitense, autore del best seller “Navigando da solo, intorno al mondo” ristampato da RRD in un’edizione limitata, rendendo omaggio ai tanti avventurosi protagonisti dei mari.

Giovanni Soldini racconterà le recenti vittorie e i record infranti con Maserati Multi70. Ma non solo. Il velista condividerà ricordi ed esperienze, rivelando il coraggio che alcune scelte richiedono quando si è in mezzo al mare, da solo e in squadra, della sua passione e dei progetti per il futuro. Al centro del dialogo anche il suo impegno per l’ambiente, nato dall’osservazione diretta di un mare sempre più sfruttato, soffocato e inquinato.

Questo il senso di Sea on words – Parole da aMare, rassegna che affonda le sue radici nel 2016 quando l’azienda ha avviato un significativo progetto editoriale attraverso la riedizione di titoli celebri di opere che hanno il mare come fonte d’ispirazione. Due volte all’anno sono realizzate edizioni limitate, arricchite anche da contributi speciali, regalate poi ai clienti: un gesto di restituzione significativo per instaurare un dialogo di affinità con quanti vivono l’esperienza del mare in maniera profonda e autentica. Da oggi con la rassegna Sea on words – Parole da aMare e gli incontri nello showroom si aggiunge un tassello in più, si intende creare un’occasione di dialogo e confronto con i protagonisti di storie straordinarie, ampliando il proprio sguardo e mettendosi a disposizione della comunità del mare.

“Il mio obiettivo è invitare più persone possibili ad avvicinarsi alla bellezza del mare e all’emozione della scoperta. E i libri rappresentano la strada più avvincente che conduce verso l’avventura – afferma Roberto Ricci, fondatore di RRD – Roberto Ricci Designs – penso alle parole di Herman Melville, Rudyard Kipling, Jack London, Jules Verne, Joseph Conrad, autori che fanno parte della nostra collana e che incarnano lo spirito che anima la nostra azienda”

“Il mare è e rimarrà sempre la matrice e il filo conduttore della nostra attività, declinato però anche in altri versanti, primo su tutti la letteratura – conclude Roberto Bardini, CEO di RRD – Roberto Ricci Designs -. In questi anni abbiamo regalato ai nostri clienti più di mezzo milioni di libri. E abbiamo intenzione di continuare”.

Mercoledì 30 marzo ore 19:00, show room Roberto Ricci Designs, via Tortona 31 int. 7 Milano. Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti. È richiesto il Green Pass.

RSVP: rrdseaonwords@gmail.com

I PROTAGONISTI

Giovanni Soldini. Nasce a Milano il 16 maggio 1966 e comincia a fare vela fin da bambino. Ha alle spalle 25 anni di regate oceaniche, tra cui due giri del mondo in solitario, sei Québec-Saint Malo, sei Ostar, tre Transat Jacques Vabre e più di 40 transoceaniche. A bordo del Vor70 Maserati ha stabilito importanti primati come il record Cadice-San Salvador (2012) e la New York-San Francisco Gold Route. Suo anche il nuovo primato della Rotta del Tè, stabilito nel 2015 sulla tratta San Francisco-Shanghai. Nel 2016 è iniziata la nuova sfida con Maserati Multi70.

Gabriele Musante. Da sempre accompagna l’attività di illustratore e di artista con l’impegno professionale nel mondo della nautica. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Brera, collabora con riviste e case editrici, realizza opere, graphic novel, editoriali, mostre antologiche. Lavora presso scuole di vela, agenzie nautiche, restauro cantieristico e direzione di porti turistici. Vive a Cattolica, dipingendo e navigando sempre in cerca di nuovi orizzonti e approdi.

Niccolò Maria Santi. Dopo aver collaborato per alcuni anni con La Gazzetta dello Sport, nel 2017 co-fonda con Mark Karaci il podcast sportivo “Casa Baggio”. Nel 2020 sviluppa un’ampia rassegna con le Librerie Palomar di Grosseto e Siena. Giurista di formazione, è speaker radiofonico, autore, creatore e curatore di rassegne culturali collaborando con diverse testate.

RRD – Roberto Ricci Designs. L’avventura imprenditoriale nasce tra Grosseto e le spiagge di Maui nel 1989 quando Roberto Ricci, atleta appassionato di mare e windsurf, inizia a costruire le prime tavole artigianali. Qualche anno dopo arriva la prima collezione di tavole e attrezzature tecniche. Nel 2012, con il socio Roberto Bardini, Ricci inventa una giacca tecnica in tessuti multistrato ricoperti da Lycra, ma con taglio sartoriale: nasce così la linea Outerwear, che ne esprime pienamente lo spirito, sintetizzato dal claim “Freedom of movement”. Il colore arancione è l’elemento distintivo: una banda orange che conferisce al marchio un’identità forte e un look luminoso e moderno.

Lo showroom RRD di via Tortona 31, si trova nel cuore del distretto della moda si trova nel cuore del distretto della moda e del design. La superficie di 500 mq ospita le collezioni del brand per i clienti italiani, stranieri, buyers e giornalisti. Le attività confinanti sono legate al mondo del design, della moda e creano uno speciale susseguirsi di piccole piazze e luoghi tutti da visitare.