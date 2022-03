SEA Brindisi – Il nuovo brand per il turismo e i grandi eventi

È stato presentato oggi, presso Palazzo Nervegna, ‘SEA Brindisi’, il nuovo brand e l’identità grafica per il turismo di Brindisi e per la promozione dei principali eventi, con particolare attenzione al legame della città con il mare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere uniforme e professionale la comunicazione turistica della città verso l’esterno, prendendo spunto da importanti buone pratiche del branding e della comunicazione turistica a livello internazionale, analizzate in fase di progettazione, come le città di Porto, di Helsinki e di Melbourne.

Il materiale realizzato è il risultato di una proposta di sponsorizzazione ricevuta e approvata dall’amministrazione comunale nel 2021 e realizzata dallo sponsor attraverso un percorso partecipato con i cittadini, che hanno avuto modo di contribuire con suggerimenti e proposte alla realizzazione del nuovo brand.

Ai cinque appuntamenti di co-progettazione è seguita un’analisi di contesto in cui sono stati evidenziati i principali punti di forza della città in ottica turistica e la società sponsor, come da proposta di sponsorizzazione, ha realizzato, tra gli altri, i seguenti materiali: brand e identità grafica ‘SEA Brindisi’ comprensiva di una guida al suo utilizzo; esempi di possibili declinazioni ed utilizzi del brand; linee guida per la grafica del sito di destinazione; grafica e mini-video del brand per l’edizione 2022 dell’evento muSEAc – Musica Vista Mare.

“I materiali grafici e il nuovo brand saranno messi gratuitamente a disposizione della città per finalità promozionali – spiega l’assessore al Turismo, Emma Taveri – affinché tutti coloro che ne faranno richiesta possano beneficiare di una nuova immagine coordinata per la promozione turistica professionale di Brindisi.

Anche la riconferma dell’evento muSEAc si inserisce in questo percorso, e avere un’immagine professionale agevola anche le nostre interlocuzioni per la programmazione dei grandi eventi, di cui daremo presto aggiornamenti.

Il prossimo passo sarà la condivisione con gli organizzatori dei principali eventi legati al mare, con cui si stanno svolgendo incontri di programmazione con anticipo per essere pronti per tempo sia in termini di promozione che di coordinamento.

Come per diverse iniziative che riguardano il mio assessorato, anche la realizzazione del brand ha previsto il coinvolgimento dei cittadini, che ringraziamo per l’importante contributo”.