LUNA ROSSA SCEGLIE IL “FISHING FOR LITTER” PER LA SALVAGUARDIA DEI MARI: PARTNERSHIP CON OGYRE PER RACCOGLIERE 6 TONNELLATE DI RIFIUTI DAL MARE

Ogyre, la prima piattaforma globale di “fishing for litter” che permette di ripulire il mare dai rifiuti grazie all’aiuto dei pescatori, diventa Sustainability Partner del team Luna Rossa Prada Pirelli per la 37^ edizione dell’America’s Cup.

Cagliari– Sei tonnellate di rifiuti marini da “ripescare” dai mari entro i prossimi tre anni, grazie all’aiuto di una rete di pescatori: questo l’obiettivo con cui Luna Rossa annuncia una partnership triennale con Ogyre (www.ogyre.com), la prima piattaforma globale di “fishing for litter”, che diventa così Sustainability Partner del team con base a Cagliari.

Accomunate dall’amore per il mare, Luna Rossa e Ogyre si legano così per un triennio con la missione non solo di ripulire insieme i mari dai rifiuti e dalla plastica, ma anche di sensibilizzare ad agire concretamente per la salvaguardia degli ecosistemi marini: grazie alla piattaforma di Ogyre, infatti, chiunque può seguire l’esempio di Luna Rossa e partecipare attivamente alla raccolta di marine litter, attraverso il supporto diretto a uno o più pescatori impegnati nella pesca dei rifiuti, sommando, così, i propri “chili” di rifiuti marini alle sei tonnellate raccolte a distanza dal team.

Ma cosa è il “fishing for litter”? “Si tratta di un modello virtuoso sperimentato per la prima volta nei paesi scandinavi, che punta a ripulire i mari dalla plastica grazie all’aiuto dei pescatori: sono loro, infatti, che raccolgono i rifiuti marini, spesso durante le normali attività di pesca – spiegano Antonio Augeri e Andrea Faldella, fondatori di Ogyre – Coinvolgiamo i pescatori per farci aiutare a riportare a terra i rifiuti marini, compensandoli con un contributo economico per il loro lavoro e realizzando così un impatto positivo sulle comunità locali. Poi, una volta a terra, smaltiamo i rifiuti correttamente grazie ai nostri partner locali. In questo modo riusciamo a raccogliere, attraverso il nostro network di pescatori, una media di 10.000 kg di rifiuti al mese, una parte dei quali vengono reinseriti nel circuito del riciclo. La tecnologia ci aiuta a rendere il processo più diretto, trasparente e alla portata di tutti.”

Con porti già attivi in Italia (Cesenatico, Santa Margherita Ligure, Marina di Ravenna), Brasile e Indonesia, Ogyre conta oggi su un network di 80 pescherecci nei tre continenti, grazie alla cui collaborazione realizza progetti di sostenibilità come quello realizzato con il contributo del team Luna Rossa Prada Pirelli.

“La partnership con Ogyre rappresenta una nuova, importante tappa nel percorso di sostenibilità e di salvaguardia degli ecosistemi marini intrapreso da Luna Rossa: il mare è la nostra casa e ogni giorno ci impegniamo per rispettarlo e proteggerlo, sia attivando progetti di sostenibilità come questo, sia con gli investimenti nel miglioramento delle nostre pratiche interne, dall’utilizzo di fibre più sostenibili per l’abbigliamento tecnico all’introduzione di soluzioni alternative alle plastiche monouso – ha commentato Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli – Il nostro impegno nei confronti dell’ambiente è rafforzato dall’atteggiamento individuale quotidiano di tutti i team member, uniti da un legame genuino e appassionato con il mare. Ci auguriamo che la collaborazione tra Luna Rossa e Ogyre possa portare a nuove iniziative, che ispirino e coinvolgano anche le nuove generazioni”.

EN

SUSTAINABILITY, LUNA ROSSA CHOOSES “FISHING FOR LITTER” TO PROTECT THE OCEAN: A PARTNERSHIP WITH OGYRE TO COLLECT 6 TONS OF WASTE FROM THE SEA

Ogyre, the first global “fishing for litter” platform that allows anyone to clean up litter from the sea through fishermen, becomes Sustainability Partner of the Luna Rossa Prada Pirelli team for the 37th edition of the America’s Cup.

Cagliari– Six tons of marine litter to be “fished” from international seas within the next three years, through Ogyre’s network of fishermen: this is the goal with which Luna Rossa announces a three-year partnership with Ogyre (www.ogyre.com), the first global platform of “fishing for litter”, which becomes Sustainability Partner of the team based in Cagliari.

Luna Rossa and Ogyre are united by their love for the sea and join forces for three years not only to clean up the seas from litter and plastic, but also to raise awareness and take concrete action for the protection of the marine ecosystems: in fact, within the Ogyre platform, anyone can follow the example of Luna Rossa and participate in the collection of marine litter through direct support to one or more fishermen, thus, adding its own kilos of marine litter to the six tons collected remotely by the Luna Rossa Prada Pirelli team.

But what is “fishing for litter”? “This is a virtuous model tested for the first time in Scandinavian countries, which aims to clean the seas of plastic thanks to fishermen who, in fact, collect marine litter during normal fishing activities – explain Antonio Augeri and Andrea Faldella, founders of Ogyre – We involve fishermen to help us bring back to land the marine litter, compensating them with an economic contribution for their work and making a positive impact on local communities. Once ashore, we dispose of waste properly with local partners. This way we are able to collect, through our network of fishing boats, an average of 10,000 kg of waste per month, part of which is returned to the recycling circuit. Technology helps us make the process more direct, transparent and within everyone’s reach.”

Ogyre currently has a network of 80 fishing boats in three different countries: Italy (Cesenatico, Santa Margherita Ligure, Marina di Ravenna), Brazil and Indonesia, that carry out sustainability projects such as the one carried out in partnership with the Luna Rossa Prada Pirelli team.

“The partnership with Ogyre represents a new and important step in the path of sustainability and protection of marine ecosystems undertaken by Luna Rossa: the sea is our home and every day we are committed to respecting and protecting it, not only by activating sustainability projects like this one, but also with investments to improve our internal practices, with the use of more sustainable fibers for technical clothing and the introduction of alternative solutions to single-use plastics – commented Max Sirena, Skipper and Team Director of Luna Rossa Prada Pirelli – Our commitment to the environment is strengthened by the individual attitude of all team members, united by a genuine and passionate bond with the sea. We hope that the partnership between Luna Rossa and Ogyre can lead to new ventures that can inspire and involve the new generations as well “.