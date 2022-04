Presentate La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2022

La grande vela offshore del Circolo Nautico Santa Margherita protagonista a Caorle

La Sala di Rappresentanza E. Hemingway del Comune di Caorle ha ospitato oggi, sabato 23 aprile 2022, la presentazione della ventottesima edizione de La Duecento e della quarantottesima La Cinquecento Trofeo Pellegrini, regate offshore organizzate dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle.

Presenti oltre ai soci CNSM e agli Sponsor, anche i rappresentanti delle istituzioni cittadine, di Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Federazione Italiana Vela e le associazioni di categoria, coinvolte nell’organizzazione degli eventi collaterali.

“Caorle è orgogliosa di ospitare due regate così importanti, organizzate magistralmente dal Circolo Nautico Santa Margherita” è il commento dell’Assessore allo Sport e al Turismo, Mattia Munerotto, che ha fatto gli onori di casa “Appuntamenti così prestigiosi danno lustro a Caorle ed alle sue frazioni, confermando sempre più il ruolo di Città dello Sport di cui la nostra località può, a pieno titolo, fregiarsi. Con l’obiettivo di rendere La Cinquecento un evento sempre più di richiamo per il grande pubblico, abbiamo affiancato una serie di manifestazioni collaterali che avranno per protagonisti, oltre alla vela ovviamente, anche le nostre specialità gastronomiche e le nostre tradizioni. Tra show cooking, degustazioni ed eventi culturali, tra cui una mostra pittorica e la presentazione di un interessante volume di Gianfranco Bacchi, comandante della Amerigo Vespucci, gli ospiti avranno a disposizione un ricco programma di manifestazioni.”

Lo start della prima regata è ormai prossimo: dal 29 aprile al 1 maggio si disputerà La Duecento, lungo il percorso Caorle-Grado-Sansego e ritorno, X2 e XTutti.

La regata, giunta alla ventottesima edizione, è supportata da Viteria 2000, azienda all’avanguardia nella fornitura di materiali per la cantieristica navale e per le industrie.

A poco meno di una settimana dal via, una cinquantina le imbarcazioni iscritte provenienti da tutto l’Adriatico e da Austria, Germania, Slovenia e Croazia.

La flotta più numerosa sarà quella della categoria XTutti, dove in aggiunta agli affezionati della competizione, ci saranno alcuni scafi nuovi, mentre nella X2 non mancheranno anche i Mini e i Multiscafi provenienti dai mari del nord.

Dal 28 maggio al 4 giugno scenderà in acqua la regina delle regate offshore, La Cinquecento Trofeo Pellegrini, la prima regata del Mediterraneo riservata a due soli membri d’equipaggio, sulla rotta Caorle-Sansego-Isole Tremiti-Sansego e ritorno.

L’edizione 2022 sarà organizzata in collaborazione con il Title Sponsor Pellegrini Gruppo -un’importante realtà che opera nell’edilizia di alto livello- e sarà arricchita da un fitto calendario di eventi nel centro cittadino.

“In quasi mezzo secolo, sono davvero tantissimi i velisti e le imbarcazioni che hanno solcato le acque adriatiche partendo dal suggestivo skyline di Caorle in direzione della costa croata.” ha dichiarato Gian Alberto Marcorin, Presidente CNSM “Per molti le regate d’altura sono l’appuntamento più atteso della stagione, nel quale mettersi in gioco con spirito di avventura e passione, il vero motore che spinge professionisti e semplici amatori ad affrontare la vela offshore.”

La conferenza si è conclusa con l’intervento d Kay Turchetto, Presidente di Federalberghi Caorle che ha presentato il programma di Gusta La 500 che vedrà coinvolti velisti, albergatori e ristoratori in una affascinante gara di cucina che animerà le banchine del Porto Peschereccio venerdì 27 maggio, prima dello start previsto sabato 28 maggio.

“La Cinquecento anche quest’anno offre ad un pubblico internazionale un’occasione particolare per conoscere la Città di Caorle e il suo territorio. Come presidente degli albergatori di Federalberghi Caorle Confcommercio, mi sento gratificata dal fatto che questo evento segni l’entrata nel vivo della nostra stagione, e che la sua conclusione sia solo l’inizio di una vivace attesa per la prossima edizione.”.

La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini sono tappe del Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela e del Trofeo Masserotti Uvai, con il coefficiente rispettivamente di 2.0 e 3.0.

La regate 2022 godono del supporto di Pellegrini Gruppo e Viteria 2000 e della partnership di Cantina Colli del Soligo, Murphy&Nye, Antal, Upwind by Aurora, Wind Design, Venezianico, OM Ravenna, Dial Bevande, Birra Castello, Trim.

Per la logistica il CNSM si affiderà alla Darsena dell’Orologio, che offrirà gli ormeggi in occasione delle regate, con la possibilità di contare anche sull’ospitalità di Marina Sant’Andrea per le imbarcazioni con pescaggio superiore ai 3 metri.

Come tradizione, per il pubblico da casa sarà possibile seguire in tempo reale l’andamento delle regate, grazie ai sistemi di rilevamento satellitari SGS Tracking installati a bordo di ciascuna imbarcazione, collegandosi al sito istituzionale cnsm.org e attraverso i canali social ufficiali Facebook e Instagram.

Le premiazioni congiunte si terranno sabato 4 giugno alle ore 19.30 in Piazza Matteotti a Caorle, seguite da concerto live aperto a tutti.

FOTO: Ufficio Stampa CNSM

PROGRAMMA LA CINQUECENTO 2022

VENERDI’ 27 maggio

Ore 17.30 PIAZZA MATTEOTTI: Briefing La Cinquecento, a seguire premiazioni La Ottanta

Ore 19.00 PORTO PESCHERECCIO: inaugurazione Villaggio GUSTA LA CINQUECENTO

A seguire “GUSTA LA CINQUECENTO”

Show cooking con Chef David Perissinotto

Gara di cucina “Gusta La Cinquecento” con velisti, hotel e ristoranti

Anima la gara il giornalista Leonardo Feltrin

SABATO 28 maggio

Ore 12.00 Start 48° La Cinquecento Trofeo Pellegrini

VENERDI’ 3 giugno

Ore 19.00 CENTRO CIVICO “SOGNA LA CINQUECENTO”: inaugurazione mostra del pittore Eugenio Giaccone

Ore 21.00 PIAZZA VESCOVADO “LEGGI LA CINQUECENTO”: Presentazione libro di Gianfranco Bacchi “Il punto più alto. Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci” (modera Berti Bruss)

SABATO 4 giugno

Ore 19.30 PIAZZA MATTEOTTI: Premiazioni La Duecento e La Cinquecento Trofeo Pellegrini

Ore 21.30 Concerto Live Carlo Colombo Swing Band in collaborazione con “Caorle Sea Festival”