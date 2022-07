Vento leggero e corrente forte hanno caratterizzato la seconda giornata di regate

Poco vento ed alta pressione hanno caratterizzato la seconda giornata dello Youth Sailing World Championships 2022. Campo regata molto difficoltoso sia per la corrente, per le onde, che per il mare. Per quanto riguarda il Nation Trophy l’Italia al momento si trova al 4° posto con 13 punti.

La classifica 420

MASCHILE:

1° Roi Levy-Ariel Gal (ISR)

2° Marc Mesquida Barcelo-Ramon Jaume Villanueva (ESP)

3° Alp Namdar-Cem Gozek (TUR)

FEMMINILE:

1° Amelie Wehrle-Amelie Rinn (GER)

2° Maria Perello Mora-Marta Cardona Alcantara (ESP)

3° Akari Myamoto (JPN)

Gli italiani in gara:

MASCHILE

12° Flavio Fabbrini-Matteo Maione

FEMMINILE

5° Camilla Michelini-Margherita Bonifaccio

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Margherita Bonifaccio: “Oggi abbiamo fatto due prove. Il campo era particolarmente difficile e c’era la corrente opposta rispetto alla direzione del vento. Non siamo felicissimi delle nostre regate di oggi, potevamo fare meglio ma ci accontentiamo. Cercheremo di migliorarci nelle prossime”

La classifica 29er

MASCHILE:

1° Maximo Videla-Tadeo Funes de Rioja (ARG)

2° Santiago Sesto Cosby Leo Wilkinson (GBR)

3° George Lee Rush-Seb Menzies (NZL)

FEMMINILE:

1° Lucie Gout (FRA)

2° Amparo Stupenengo Pefaur-Julia Pantin (ARG)

3° Jule ERNST-Louisa Schmidt (GER)

Gli italiani in gara:

MASCHILE

6° Zeno Marchesini (FV Malcesine)-Carlo Vittoli (CV Bari)

FEMMINILE

11° Malika Bellomi (CV Arco)-Beatrice Conti (CV Arco)

Le dichiarazioni dei protagonisti:

Beatrice Conti: “Oggi abbiamo fatto tre prove con una corrente opposta al vento, abbastanza forte. Bisognava fare attenzione ai giri di boa e ai lay-line. Siamo abbastanza soddisfatte, le prime due prove sono andate bene, l’ultima poteva andare meglio”.

La classifica NACRA 15

1° Daniel Garcia de la Casa-Nora Garcia de la Casa (ESP)

2°Axel Grandjean-Noemie Fehlmann (SUI)

3° Tiphaine Rideau-Titoun Moreau (FRA)

Gli italiani in gara:

5° Giorgio Bona (LNI Riva del Garda) – Isotta Poggi (LNI Riva del Garda)

La classifica KiteFoil

MASCHILE:

1° Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova)

2° Maximilian MAEDER (SGP)

3° Jakub Jurkowski (POL)

FEMMINILE:

1°Julia Damasiewicz (POL)

2° Héloïse PEGOURIE (FRA)

3° Gal BOKER (ISR)

Gli italiani in gara:

MASCHILE

1° Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova)

FEMMINILE

7°Maddalena Spanu (WC Cagliari)

La classifica iQFOiL

MASCHILE:

1° Hidde van der MEER (NED)

2° Charlie Dixon (GBR)

3° Davis Mazais (LAT)

FEMMINILE:

1° Tamar Steinberg(ISR)

2° Merve Vatan (TUR)

3° Lina Erzen (SLO)

Gli italiani in gara:

MASCHILE

12° Jacopo Gavioli (CS Torbole)

FEMMINILE

5° Sofia Renna (CS Torbole)

La classifica ILCA 6

MASCHILE:

1°Sebastian Kempe (BER)

2° Rocco Wright (IRL)

3° Yogev Alcalay (ISR)

FEMMINILE:

1° Eve McMahon (IRL)

2° Evie Saunders (AUS)

3° Claudia Adan Lledo (ESP)

MASCHILE

17° Mattia Cesana (FV Riva)

FEMMINILE

Gli italiani in gara:

12° Carlotta Rizzardi (CV Torbole)

Dichiarazioni dei Tecnici:

Alessandra Sensini, Direttore Tecnico Giovanile: “Campo regata molto difficoltoso e tosto, sia per la corrente, che per le onde, e per il mare. Anche a terra la logistica rende tutto una bella sfida per i ragazzi. L’organizzazione delle giornate non è semplice. I nostri atleti stanno bene, da alcune classi ci aspettiamo buoni risultati, mentre per altre porterà esperienza e crescita”.

Gigi Picciau: “La giornata non è stata facilissima nel campo 29er. E’ stata in salita, con il vento molto leggero e la corrente molto forte stamattina. Le ragazze hanno salvato le regate che hanno fatto però non essendo mai partite hanno avuto qualche problema. Stasera anche Vittoli e Marchesini hanno avuto qualche problema di partenze e qualche lettura del campo non perfetta, a seguire qualche bella rimonta ma nel complesso possono fare meglio. Mi aspetto che domani si riprendano. Siamo alla seconda giornata, è ancora lunga, abbiamo avuto un ottimo Pianosi, un buon Nacra e nel complesso rimaniamo positivi”.

Fabio Zeni: “Io seguivo il campo 420, la mattina le ragazze, il pomeriggio i ragazzi. Abbiamo fatto due prove. Giornata caratterizzata da poco vento e molta corrente. La mattina la direzione del vento da nord, la corrente all’opposto da sud; invece al pomeriggio coi ragazzi il vento e la corrente venivano dalla stessa parte. Questo rendeva più facile, per qualche verso, le partenze. Le ragazze hanno fatto delle regate difficili ma sono riuscite a salvarsi facendo delle prove discrete, senza fare troppi punti. Una giornata abbastanza positiva in quanto delicata. I ragazzi, dal canto loro, non hanno fatto dei risultati brillanti. Sicuramente al di sotto delle loro capacità. Nella seconda erano super avanti, una regata costruita sui salti e sul ritmo del vento. E poi sfortunatamente vicino al lay-line della prima bolina il vento ha fatto una rotazione importane a destra e loro proteggevano la parte sinistra del campo, quindi hanno girato abbastanza indietro la boa di bolina. Hanno recuperato qualcosa in poppa ma poi i distacchi nella flotta erano veramente grandi, causa del salto.”

Elenco completo degli italiani in gara:

420

-Flavio Fabbrini (CRV Italia) – Matteo Maione (CRV Italia)

-Camilla Michelini (LNI Mandello del Lario) – Bianca Bonifaccio (LNI Mandello del Lario)

29er

-Zeno Marchesini (FV Malcesine) – Carlo Vittoli (CV Bari)

-Malika Bellomi (CV Arco) – Beatrice Conti (CV Arco)

NACRA 15

-Giorgio Bona (LNI Riva del Garda) – Isotta Poggi (LNI Riva del Garda)

KiteFoil

-Riccardo Pianosi (CV Portocivitanova)

-Maddalena Spanu (WC Cagliari)

iQFOiL

-Iacopo Gavioli (CS Torbole)

-Sofia Renna (CS Torbole)

ILCA 6

-Mattia Cesana (FV Riva)

-Carlotta Rizzardi (CV Torbole)

Tecnici accompagnatori:

Direttore Tecnico Giovanile Alessandra Sensini

Gigi Picciau

Fabio Zeni