L’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE E PROFESSIONALE-THE FOILING ORGANIZATION, È STATA PRESENTATA OGGI A MALTA

NEL CORSO DELLO YACHT RACING FORUM DAL SUO FONDATORE LUCA RIZZOTTI

-UN PROGETTO NATO PER GARANTIRE UN PERCORSO DI ACCELERAZIONE ALLO SVILUPPO DEL FOILING A LIVELLO MONDIALE

-OPPORTUNITÀ PER COSTRUTTORI, ARCHITETTI E INGEGNERI, UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA, FEDERAZIONI NAZIONALI, CLUB, EVENTI, CLASSI, SQUADRE E VELISTI

Luca Rizzotti, Fondatore e Presidente di The Foiling Week™ e di tutte le iniziative che fanno parte dell’ecosistema di eventi We Are Foiling, ha presentato oggi allo Yacht Racing Forum di Malta THE FOILING ORGANIZATION, l’associazione professionale del mondo del foiling.

THE FOILING ORGANIZATION è un nuovo progetto che prevede la costituzione di un’associazione stabile per le industrie e i professionisti del foiling quali: cantieri, produttori di componenti, designer, università e strutture di ricerca, velisti, scuole, eventi e istituzioni.





Gli obiettivi principali di THE FOILING ORGANIZATION sono:

-promuovere il foiling per la navigazione da diporto, da regata e mercantile in tutto il mondo, riunendo le parti interessate allo sviluppo del settore e interfacciandosi con le politiche industriali dei governi;

-creare un approccio di rete settoriale con organizzazioni e individui che condividono idee, competenze, informazioni tecniche e di mercato e risorse per lo sviluppo del foiling;

-promuovere il valore economico del foiling per l’industria attraverso i media, organizzando eventi;

-incubare e assistere nell’assicurare flussi di finanziamento, collaborazioni di progetto, richieste di sovvenzioni, ricerche e condivisione di risorse;

-fungere da centro di informazione per i media, le ONG, i produttori di attrezzature, i costruttori navali, i porti, il governo e il pubblico in generale;

-facilitare la definizione di approcci e criteri comuni per la progettualità foiling, consigliare le parti interessate e gli organi legislativi sulle politiche, le attività, i finanziamenti e gli incentivi necessari per il retrofit, l’aggiornamento e le nuove produzioni;

Gli stakeholder dell’Associazione godranno di vantaggi come: newsletter e podcast, accesso a database statistici dell’osservatorio del settore, partecipazione agli eventi di networking, servizio di database delle risorse umane, accesso alla biblioteca tecnica e tariffe speciali per partecipare agli eventi del settore.



Una vasta gamma di vantaggi è in fase di sviluppo in base alle esigenze specifiche di ciascun comparto di associati.



THE FOILING ORGANIZATION entrerà a far parte di: International Maritime Organization, Marine Environment Protection Committee, IRENA Coalition for Action, FUEL EU Maritime, European Sustainable Shipping Forum e ICOMIA.



Un white paper TFO sulle applicazioni commerciali del foiling (trasporto merci e persone) per la COP29 sarà presto pubblicato.



TFO ospiterà permanentemente un Foiling Innovation Hub il cui scopo è quello di accelerare le tecnologie e la ricerca relative al foiling con una maggiore collaborazione tra i vertici della comunità, dal mondo accademico all’industria e viceversa. Grazie alla sua visione di insieme sulla condivisione delle conoscenze e sulle opportunità di finanziamento, il FIH sarà in grado di collegare partner piccoli, medi e grandi per creare ulteriori cluster di ricerca in base alle esigenze di ciascuno.



La scorsa settimana Luca Rizzotti ha incontrato ad Amsterdam Niels Klarenbeek, Director Maritime di METSTRADE, con il quale ha discusso i possibili passi per avviare una collaborazione sul progetto.

THE FOILING ORGANIZATION fa parte dell’ecosistema di eventi WE ARE FOILING insieme a: The Foiling Week™, Foiling Awards, Foiling SuMoth, Foiling Film Festival, Foiling Youth World Series, SAS Foiling Class.

FOILING WEEK™ è il primo e unico evento globale dedicato alle strabilianti imbarcazioni foiling, ai loro velisti, progettisti e produttori.