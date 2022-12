ROYAL CARIBBEAN BATTEZZA UFFICIALMENTE LA NUOVA MERAVIGLIA DEL MONDO, WONDER OF THE SEAS

La celebrazione a Port Canaveral, in Florida, ha onorato una madre della Pennsylvania con il ruolo di madrina della nuova nave

MIAMI– Una celebrazione degna alla più recente meraviglia del mondo ha illuminato Port Canaveral, in Florida, con il benvenuto ufficiale nella propria famiglia da parte di Royal Caribbean International alla Wonder of the Seas. Attraverso una combinazione di novità assolute e di grandi classici amati da genitori, bambini e nonni, l’ultima nave della compagnia di crociere è stata battezzata dalla Wonder Mom Marie McCrea, madrina originaria della Pennsylvania. La cerimonia ha segnato anche l’inizio di un nuovo capitolo per Wonder, che sarà per tutto l’anno la nuova nave di Port Canaveral dedicata alle vacanze in famiglia.

I dirigenti e i team di Royal Caribbean, le famiglie, gli amici, i consulenti di viaggio, i partner della compagnia di crociere e altri ancora si sono riuniti a bordo della nave da crociera più grande del mondo per celebrare l’occasione in uno degli impareggiabili luoghi di intrattenimento del marchio, l’AquaTheater. Nell’antico ruolo di madrina, Marie ha impartito la benedizione per la sicurezza a Wonder, al suo equipaggio e ai milioni di famiglie che a bordo creeranno ricordi di una vita negli anni a venire. Sul palco con Marie c’erano il presidente e amministratore delegato del Gruppo Royal Caribbean Jason Liberty, il presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International Michael Bayley, e figlia di Marie, Allie, che ha conferito a sua madre questo ruolo frutto di una ricerca avviata da Royal Caribbean in occasione della Festa della Mamma.

“Wonder of the Seas incarna l’attenzione del Gruppo Royal Caribbean per l’innovazione senza pari, il design sostenibile delle navi da crociera e il nostro impegno a offrire vacanze memorabili e di livello mondiale, in modo responsabile”, ha dichiarato Jason Liberty, presidente e amministratore delegato del Gruppo Royal Caribbean. “Questo traguardo rappresenta il culmine di milioni di ore di lavoro delle menti più innovative del settore, che si sono impegnate per dare vita all’ultima meraviglia del mondo”.

Progettata interamente per ispirare ricordi indelebili, Wonder è fonte di stupore e senso di avventura per i bambini e per i viaggiatori di tutte le età con attività straordinarie ed esperienze in otto quartieri, novità assoluta nella rivoluzionaria classe Oasis.

Per trovare la madrina adatta, Royal Caribbean ha lanciato su TikTok il concorso #SearchforWonderMom, che ha visto la pubblicazione di 16.000 video e 10,6 miliardi di visualizzazioni degli hashtag.

La ricerca è stata completata quando la compagnia di crociere ha ascoltato la storia di Marie, madre affettuosa e moglie e sopravvissuta al cancro, il cui coraggio ha motivato la sua famiglia e le persone a lei vicine a partire per una nuova avventura e a godersi ogni momento insieme nonostante le difficoltà che si trovavano ad affrontare.

“È stato un onore dare ufficialmente il benvenuto a Marie e a Wonder of the Seas nella famiglia Royal Caribbean”, ha dichiarato Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean International. La storia di Marie è una storia di incredibile forza e di ricordi di famiglia che dureranno per tutta la vita, e questi sono i ricordi che ci impegniamo a creare su ogni nave Royal Caribbean da oltre 53 anni insieme ai nostri ospiti e all’equipaggio”. Wonder è l’avventura di tutte le avventure che combina ciò che le famiglie conoscono e amano sulle nostre rivoluzionarie navi di Classe Oasis con esperienze nuovissime, e che da quando è salpata a marzo ha già regalato vacanze memorabili a più di 180.500 ospiti “.

L’ultima nave della rivoluzionaria Classe Oasis di Royal Caribbean presenta una serie di nuove avventure e di esperienze già molto amate dai fan della compagnia di cui può godere tutta la famiglia. In evidenza il Suite Neighborhood, il nuovo ottavo quartiere che accoglie gli ospiti della Royal Suite Class su un ponte solarium sopraelevato con piscina e bar, la più epica Ultimate Family Suite e altro ancora; il primo Mason Jar Southern Restaurant & Bar che serve piatti tipici degli Stati Uniti del sud e classici con un tocco di novità per il brunch, la cena e fino a tarda notte; e una nuova area giochi a tema subacqueo per i bambini, Wonder Playscape, con scivoli, pareti da arrampicata, puzzle fantasiosi e altro ancora.

“Svolgere il mio ruolo di madrina e partecipare a un momento così importante per Royal Caribbean e Wonder of the Seas è stato un onore”, ha dichiarato Marie McCrea, madrina di Wonder of the Seas. “Avere la mia famiglia al mio fianco per celebrare questa incredibile nave ha rappresentato anche un nuovo ricordo a cui abbiamo dato vita insieme – e con la nostra nuova famiglia Royal Caribbean – che non dimenticherò mai”.

Con oltre 40 ristoranti, bar e lounge, tra cui alcuni grandi classici, a bordo di Wonder i viaggiatori avranno a disposizione anche The Ultimate Abyss, lo scivolo in mare più alto, il simulatore di surf FlowRider, pareti per l’arrampicata, i giganteschi scivoli a tubo The Perfect Storm, aree di nuova concezione solo per bambini e ragazzi e un intrattenimento originale su quattro “palcoscenici”: aria, ghiaccio, teatro e acqua.

Ulteriori dettagli su Wonder sono presenti sul sito web di Royal Caribbean. La nuova nave sta effettuando crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali da Port Canaveral verso idilliache località caraibiche, come l’isola privata della compagnia di crociere Perfect Day at CocoCay alle Bahamas, St. Thomas, St. Maarten e il Messico. Su TikTok è possibile approfondire la storia di Marie.