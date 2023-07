2023 Test Event di Marsiglia: inizia una otto giorni particolarmente intensa

È iniziato oggi l’appuntamento d’oltralpe che permetterà di raccogliere ulteriori dati sulle acque che tra un anno saranno teatro delle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi è stata una giornata caratterizzata da vento leggero e sono scese in acqua le classi 470 MIX, ILCA 6, ILCA 7, Formula Kite maschile e femminile.

Nelle gare odierne parte bene Chiara Benini Floriani che vince la prima prova; nella seconda prova prende una infrazione rimanendo comunque nei dieci. Anche Chiavarini si trova in top ten con una buona prima prova. Ferrari-Caruso chiudono due prove di carattere al settimo posto provvisorio.

I Kite disputano solo una prova (maschile) perché il campo di regata soffre il conflitto tra gradiente e termica.

Queste le parole del DT Michele Marchesini riguardo la trasferta: “Normalmente si arriva al Test Event con le classi più importanti in vista Olimpiadi già qualificate e idee chiare se, non già scelte chiuse, sugli equipaggi, la particolarità di questo triennio suggerisce un approccio diverso, un po’ alla rovescia e meno mirato sui singoli. Teniamo fisso l’obiettivo di fare una prova sul campo dei vari assetti e materiali e, in generale delle dinamiche e meccanismi del nostro team anche a fronte delle nuove limitazioni sul numero di allenatori che possono essere schierati in mare e che si riproporranno anche a Mondiali e Olimpiadi. La nostra programmazione è comunque incentrata sui Mondiali unificati di Den Haag ad agosto che assegneranno i primi pass per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024”.

Classifiche sul sito ufficiale: https://paris2024.sailing.org/

Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata alla vela sarà la città del sud della Francia. Il Test Event sarà particolarmente utile alla Direzione Tecnica per poter raccogliere ulteriori dati in occasione dell’ultimo appuntamento ufficiale nel periodo dell’anno nel quale si svolgeranno le Olimpiadi.

Le dichiarazioni dei protagonisti:

470 MIX

Giacomo Ferrari: “Giornata con vento molto instabile. Due prove dove potevamo fare qualche punto in meno ma anche tanti in più. La classifica è interessante e pensiamo già a domani!”

Tecnico FIV Gabrio Zandonà: “Giornata davvero difficile per il caldo afoso che ha messo a dura prova gli atleti; in più, nello specifico, il nostro campo di regata era posizionato in mezzo tra due venti da destra e da sinistra che rendevano complicato interpretarlo. Ferrari-Caruso hanno disputato due ottime prove sempre in recupero dimostrandosi solidi e concentrati. L’importante era partire bene, rimanere sempre tra i primi dieci e lo hanno fatto con buona solidità. Sono soddisfatto.”

ILCA 6 e ILCA 7

Chiara Benini Floriani: “Giornata positiva con un vento molto oscillante e pulsante che però è riuscito a farci portare a termine due prove. Sono riuscita a portare a casa un primo posto e una seconda prova in cui purtroppo ho preso una gialla che mi ha fatto terminare nona. Giornata sicuramente positiva, ma siamo ancora all’inizio.”

Tecnico FIV Egon Vigna: “Oggi si è svolta la prima giornata di regate, evidenziando subito le difficoltà del campo di Marsiglia con un vento oscillante da sud-est molto irregolare. Benini Floriani ha interpretato bene il campo, ottenendo un ottimo primo posto nella prima regata anche con un certo distacco. Nella seconda regata, è emersa nuovamente con una velocità in bolina eccellente e facendo scelte precise e puntuali. Tuttavia, ha commesso un piccolo errore nel finale della seconda poppa, quando si trovava al terzo posto, prendendo una penalità. Nonostante ciò, è riuscita a concludere al nono posto, posizione che la porta attualmente al secondo posto nella classifica generale. È stato un inizio eccellente, particolarmente significativo in giornate così impegnative. Per quanto riguarda Lorenzo Chiavarini, ha dimostrato una buona velocità sia in bolina che in poppa nella prima regata, con una buona visione del campo di regata fin da subito. Nella seconda regata, ha nuovamente scelto il lato giusto all’inizio della bollina, ma una chiusura non eccezionale l’ha costretto a girare attardato. Tuttavia, è riuscito a recuperare nelle poppe, ottenendo un diciottesimo posto che, nella flotta maschile, è un buon risultato. Attualmente si trova anche lui nella top 10. È stata quindi una giornata positiva e ora è importante rimanere tranquilli e concentrarsi sugli aspetti positivi.”

Formula Kite M/W

Tecnico FIV Simone Vannucci: “Giornata meteo complicata per il nostro campo (Marsiglia) che soffriva un po’ il conflitto tra gradiente e termica. Abbiamo disputato solo una prova conclusa per gli uomini e fatto due procedure sospese per le ragazze. Poi è seguita una lunga pausa a terra e conclusione della giornata arrivata alle 15:30 circa. Lorenzo Boschetti chiude con un dignitoso 5 l’unica prova di giornata.”

I CONVOCATI:

Skiff Femminile – 49er FX Jana GERMANI (Marina Militare) – Giorgia BERTUZZI (Marina Militare)

Windsurf Femminile – iQFOiL W Giorgia SPECIALE (Fiamme Oro)

Singolo Femminile – ILCA 6 Chiara BENINI FLORIANI (Fiamme Gialle)

Kiteboard Femminile – Formula Kite W Sofia TOMASONI (WC Cagliari)

Skiff Maschile – 49er Uberto CRIVELLI VISCONTI (Marina Militare) – Giulio CALABR0’ (Marina Militare)

Windsurf Maschile – iQFOiL M Nicolò RENNA (Fiamme Oro)

Singolo Maschile – ILCA 7 Lorenzo Brando CHIAVARINI (FV Riva)

Kiteboard Maschile – Formula Kite M Lorenzo BOSCHETTI (Marina Militare)

Doppio Misto 470 Giacomo FERRARI (Marina Militare) – Bianca CARUSO (Marina Militare)

Catamarano Misto – Nacra 17 Gianluigi UGOLINI (Aeronautica Militare) – Maria GIUBILEI (Aeronautica Militare)