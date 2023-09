L’Ucraina lavora per espandere le esportazioni lungo il corridoio umanitario

(Aroyat in partenza dall’Ucraina il 22 settembre; foto courtesy Ministero Infrastrutture Ucraina)

Kiev. L’Ucraina, con il sostegno di un numero crescente di Compagnie di navigazione, sta espandendo i propri sforzi per aprire il corridoio marittimo del Mar Nero e ripristinare le esportazioni.

Le navi più grandi sono transitate in Ucraina con segnalazioni dai mercati secondo cui i commercianti stanno facendo i primi passi per offrire grano ucraino.

Il Vice primo ministro Oleksandr Kubrakov si è rivolto nuovamente ai social media per evidenziare il movimento di altre quattro navi rinfusiere. Ha riferito che tre nuove navi mercantili erano in viaggio verso l’Ucraina per caricare prodotti d’esportazione. Ha detto che avrebbero utilizzato il corridoio temporaneo stabilito dalla Marina ucraina mentre la seconda nave che ha viaggiato in Ucraina lo scorso fine settimana era ora in uscita lungo il corridoio.

La bulker di proprietà turca Aroyat (18.315 dwt) registrata a Palau è partita da Chornomorsk la mattina del 22 settembre, carica di 17.600 tonnellate di grano. La nave era entrata nel porto arrivando sabato scorso e ora sta seguendo il corridoio lungo la costa occidentale del Mar Nero.

Si sta dirigendo verso l’Egitto. Sta seguendo la Resilient Africa, arrivata al largo della Turchia giovedì 21 settembre. La nave trasporta 3.000 tonnellate di grano dall’Ucraina. Attualmente è all’ancora al largo di Istanbul e viene riferito che proseguirà verso l’Asia.

Altre tre navi rinfusiere hanno utilizzato il corridoio e sono ora arrivate ai porti marittimi ucraini. La Eneida (45.572 dwt), registrata in Liberia, si è recata a Chornomorsk attraccando nella tarda giornata di ieri. La nave, che fino a poco tempo fa era conosciuta come Bosphorus Prince, ora sembra essere gestita da Panama. Era rimasta all’ancora al largo della Turchia in attesa di un contratto. Due delle navi, tuttavia, sono andate al porto orientale di Yuzhny, diventando le prime navi ad arrivare lì da luglio.

L’Azara (13.898 tpl) è immatricolata a Palau e gestita dalla Polonia e in arrivo dall’Egitto. La nave più grande è la Ying Hao 01, di proprietà cinese. La nave è di 74.759 tpl in arrivo dalla Cina.

Il Vice primo ministro Kubrakov riferisce che le navi caricheranno sia prodotti agricoli che minerale di ferro. L’Ucraina ha tentato solo di recente di riavviare le spedizioni di minerale che non erano coperte dall’accordo mediato dalle Nazioni Unite, durato un anno, che copriva solo i prodotti alimentari.

Kubrakov ha detto che le navi sarebbero dirette in Cina, Egitto e Spagna. Secondo quanto riferito, i commercianti stanno ricominciando a offrire cereali ucraini, anche se a un prezzo fortemente scontato dai porti ucraini rispetto a fonti vicine come la Romania.

AgriCensus, un’agenzia di rilevazione dei prezzi, evidenzia i prezzi più bassi e i costi di spedizione più alti per i prodotti in uscita dall’Ucraina. Notano il numero limitato di navi ed equipaggi disposti a intraprendere il viaggio. Tuttavia riferiscono che sono previsti contratti aggiuntivi e che sono state ingaggiate altre navi aggiuntive per compiere il viaggio.

La Russia continua a non commentare le esportazioni ucraine e sembra non aver fatto alcun tentativo di avvicinarsi alle navi. Il Regno Unito aveva avvertito che la Royal Air Force avrebbe monitorato e cercato di scoraggiare qualsiasi azione contro le navi mercantili nel Mar Nero.

Abele Carruezzo