Il Pentagono lancerà “Operazione Prosperity Guardian” per riaprire il passaggio del Mar Rosso

(Navi in attesa per transitare nel Mar Rosso)

Washington. Anche se stiamo assistendo a molta strumentalizzazione, notiamo che i progressi diplomatici per la riapertura del Mar Rosso ad una navigazione sicura sembrano probabili e vicini. La prossima settimana, durante il suo viaggio in Medio Oriente, negli Stati Uniti.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin dovrebbe rivelare un’iniziativa di protezione delle navi per garantire la sicurezza marittima dagli attacchi Houthi, come rivelato da un portavoce militare degli Stati Uniti.

L’annuncio coincide con la notizia di oggi che la Marina Militare degli Stati Uniti ha intercettato 14 droni inviati dagli Houthi dallo Yemen nelle prime ore nelle prime ore di sabato.

Una importante compagnia di navigazione le cui navi sono attualmente in attesa temporanea al largo dello stretto di Bab al-Mandeb, fuori dal Mar Rosso, dopo l’attacco degli Houthi su una nave Maersk, sta valutando con la US Navy alcune opzioni strategiche; ore decisive impegnate in colloqui con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per quanto riguarda una futura iniziativa, provvisoriamente intitolata ‘Operazione Prosperity Guardian’ (OPG).

Questo sarebbe una svolta a causa di una dichiarazione della Casa Bianca che afferma che quello accaduto ad una nave della Maersk è sufficiente per far “pesare l’equilibrio di rischio e beneficio del transito delle navi in tutto il mondo”.

Un funzionario militare ha rivelato che sono in corso le deliberazioni riguardanti la fornitura di scorte della Marina Militare degli Stati Uniti alle navi battenti bandiera americana in transito nel Mar Rosso.

In particolare, la maggior parte delle navi che navigano nel Mar Rosso sono registrate sotto bandiere di convenienza che la Marina Militare degli Stati Uniti non è obbligata a difendere. Nonostante ciò, il piano di scorta prioritario proposto per le navi battenti bandiera degli Stati Uniti, tra cui la Maersk Kensington, che trasporta sia merci militari statunitensi e sia civili, non ha ancora raggiunto il consenso tra le parti interessate. Di conseguenza, la decisione di fornire protezione navale alle navi di tutte le bandiere sotto l’Operazione Prosperity Guardian è più probabile.

Non è noto il motivo per cui il segmento bandiera della flotta di Maersk sia attualmente in pausa con il resto della flotta considerando che le navi battenti bandiera statunitense sono garantite dalla US Navy.

Alcuni esperti ed informati sulle operazioni del Pentagono sostengono che la decisione di Maersk di interrompere le sue operazioni, comprese le navi battenti bandiera degli Stati Uniti che trasportano merci militari statunitensi, sia una mossa strategica per fare pressione sull’Esercito degli Stati Uniti per fornire a tutte le loro navi protezione a spese dei contribuenti americani.

La motivazione potrebbe essere quella di ridurre i costi assicurativi e potenzialmente aumentare i tassi di trasporto, piuttosto che a causa di preoccupazioni critiche sulla sicurezza. Se questa ipotesi è vera, Maersk probabilmente ricompenserà i suoi viaggi nel Mar Rosso una volta che le Autorità statunitensi riconosceranno OPG, forse già domani.

Se i problemi di sicurezza sono davvero la ragione principale per riprendere i transiti, è probabile che le navi inizieranno a reindirizzare in Africa fino a quando il piano di protezione Prosperity Guardian non sarà pienamente attuato, il che richiederà tempo. Tuttavia, è importante notare che questa ipotesi non è stata ufficialmente confermata.

Le relazioni tra Maersk e la Marina Militare degli Stati Uniti sono state variabili da quando la società non ha confermato i contratti di petroliere militari statunitensi a settembre scorso.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin, che visiterà la regione questa sera e domani – tra cui una visita a bordo della portaerei USS Ford – con il presidente del Joint Chiefs General Brown, annuncerà i dettagli dell’Operazione Prosperity Guardian, che sarà simile alla ‘Task Force 153’.

L’Operazione comporterà uno sforzo internazionale che si concentra “sulla sicurezza marittima internazionale e sugli sforzi di rafforzamento delle capacità nel Mar Rosso, Bab al-Mandeb e nel Golfo di Aden”.

Ancora, però, non si conoscono i dettagli su quante altre Marine Militari,oltre agli Stati Uniti, saranno coinvolte nell’Operazione Prosperity Guardian; quando inizierà, o esattamente quali missioni eseguiranno al di là della protezione delle navi nel Mar Rosso contro le minacce Houthi.

Abele Carruezzo