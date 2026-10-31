Life Support, 113 persone soccorse in arrivo a Genova

A bordo 113 persone, tra cui 37 minori non accompagnati, soccorse in due operazioni di salvataggio in acque internazionali.

Life Support – Domenica 1° novembre nelle prime ore del mattino, la Life Support, la nave di ricerca e soccorso di EMERGENCY, arriverà a Genova, porto assegnato dalle autorità competenti, per lo sbarco di 113 persone soccorse tra 27 e 28 ottobre nel corso di due operazioni condotte in acque internazionali.

Il primo intervento, nel tardo pomeriggio di martedì 27 ottobre, ha consentito di trarre in salvo 73 persone – 4 donne e 69 uomini, tra cui un bambino e 15 minori non accompagnati – che viaggiavano su una piccola barca di legno in difficoltà. Con la seconda operazione, portata a termine in condizioni meno favorevoli nella notte di mercoledì 28, la Life Support ha prestato soccorso a 40 persone, 5 donne e 35 uomini di cui 21 minori non accompagnati, su un gommone semi sgonfio che imbarcava acqua.

“L’assegnazione del porto di Genova, distante 680 miglia dal punto di soccorso”, dichiara Giovanni Soldini, “ha comportato una navigazione di cinque giorni, un ulteriore stress per persone in stato di vulnerabilità, litri di gasolio bruciati inutilmente e l’allontanamento della nave dalle zone operative”.

Le persone soccorse hanno riferito di essere partite dalle coste libiche e provengono prevalentemente da Bangladesh, Somalia, Eritrea, Egitto, Etiopia, Pakistan e Sudan. Paesi colpiti da conflitti, povertà estrema e crisi climatica.