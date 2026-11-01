La Strategia Artica dell’UE

(Un paesaggio Arctico dal mare; foto courtesy “https://commission.europa.eu/news-and-media/news/eu-strategy-rapidly-changing-arctic-2026-10-20)

La Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza hanno presentato una nuova strategia per l’Artico

Bruxelles. La strategia presenta un nuovo quadro di cooperazione politica per i partner che condividono gli stessi principi che pone al centro le persone, la sicurezza, il clima e la prosperità, incluse le comunità locali e i Popoli Indigeni.

L’Artico sta cambiando rapidamente. Il cambiamento climatico, le tensioni geopolitiche, la competizione strategica, l’attività militare e le nuove rotte marittime stanno rimodellando il panorama della sicurezza ed economica dell’Artico.

La Commissione e l’Alto Rappresentante hanno presentato una nuova strategia per l’Artico – un nuovo quadro di cooperazione con vicini del Nord affini che pone al centro le persone, la sicurezza, il clima e la prosperità.

Le quattro priorità di questa strategia

Rafforzare la sicurezza e la resilienza nell’Artico per migliorare la preparazione, proteggere le infrastrutture critiche e rafforzare la capacità dell’Europa di operare in condizioni artiche. Questo lavoro sarà supportato da un nuovo hub di sicurezza marittima.

Rispondere all’accelerazione del cambiamento climatico rafforzando la ricerca sul clima e sostenere risposte efficaci.

Costruire un Artico economicamente sicuro attraverso il nuovo polo di ricerca polare dell’UE e rafforzando l’Ufficio Polare Europeo di Coordinamento

Creando opportunità per le persone nell’Artico supportando i governi locali artici nell’affrontare le sfide condivise

L’UE fa parte dell’Artico con più di mezzo milione di cittadini UE nel Regno di Danimarca, Finlandia e Svezia. Si sta riscaldando quasi quattro volte più velocemente della media globale, influenzando gli ecosistemi, cambiando mezzi di sussistenza e comunità. L’Europa collabora inoltre strettamente con partner tra cui Norvegia, Islanda, Regno Unito, Canada e Stati Uniti.

Attraverso le misure concrete di questa nuova strategia, l’UE cerca di promuovere un Artico stabile e orientato al futuro, in stretta collaborazione con i partner e le comunità artiche.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato: “L’Artico è il vicinato settentrionale dell’Europa, vicino, connesso e critico per il nostro futuro. E sta cambiando. Nuove rotte di navigazione e risorse marittime stanno guidando la concorrenza strategica. Con la nostra nuova strategia, stiamo investendo in una maggiore sicurezza, infrastrutture resilienti e opportunità economiche. A beneficio delle persone che chiamano l’Artico ‘casa’ e per il nostro spazio condiviso”.

Abele Carruezzo

(Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea: foto courtesy Press Office UE Commission)