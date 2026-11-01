La Cinquanta chiude la stagione offshore 2026 del Circolo Nautico Santa Margherita

Edizione veloce, Line Honour a Mecube e Hauraki. Mayflower, Oxygen e Amabell si aggiudicano il Trofeo Caorle X2 Xtutti

Velocissima edizione per La Cinquanta, regata sul percorso Caorle-Lignano-Grado e ritorno organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con la Darsena dell’Orologio e con il supporto di OM Ravenna, Antal, OneSails Nord-Est, Venezianico e Cantina Colli del Soligo che si è chiusa in poco più di dieci ore per tutta la flotta.

Le imbarcazioni del gruppo Rating erano partite sabato 31 ottobre alle ore 9.00, seguite mezz’ora più tardi dalla flotta Open, accompagnate da venti di bora e onde da est.

L’aria, che non è mai mancata lungo tutto il percorso, ha consegnato ai partecipanti un’edizione tecnica e divertente, grazie anche al sole e a temperature meno severe dei giorni scorsi.

La prima imbarcazione assoluta e della categoria XTutti a tagliare il traguardo alle 16:03:36, dopo sette ore di navigazione con velocità media intorno ai 7 nodi e punte a 13, è stata Mecube, il Farr 400 capitanato da Stefano Novello, che ha detto “E’ stata una bellissima regata, molto entusiasmante con vento e condizioni ideali a far correre la nostra barca. Dopo lo start, abbiamo cercato di tenere la testa della flotta, senza lasciare avvicinare i nostri avversari e siamo felici di esserci riusciti fino al traguardo.” Mecube si aggiudica il Trofeo Line Honour XTutti e la vittoria in classe ORC A-B.

Secondi al traguardo Swanderful, Swan 45 di Franco Bressan e terzi Mauro e Giovanni Trevisan su Hauraki che hanno saputo dosare la spinta iniziale e si aggiudicano il Trofeo Line Honour X2 oltre alla vittoria in classe ORC A “E’ stata una splendida giornata di mare, impegnativa e intensa, sempre in diretto confronto con avversari bravissimi. Nelle acque di casa, proprio dove siamo nati velisticamente, ci siamo impegnati a restare sempre concentrati in questa competizione veloce e combattuta, il modo migliore per noi per chiudere una stagione ricca di emozioni e sfide, in attesa della prossima”.

La vittoria assoluta nella categoria XTutti è andata ad Oxygen, X-35 del trevigiano Andrea Gozo, protagonista di un’intensa stagione offshore. Gozo e crew, quinti assoluti al traguardo, vincono l’Overall ORC XTutti, la classe C e si aggiudicano il Trofeo Caorle XTutti 2026 con la vittoria del Trofeo Antal e del prestigioso orologio Venezianico. “Vincere il Trofeo Caorle XTutti è una grande soddisfazione per tutto l’equipaggio a cui va il mio più grande ringraziamento. Abbiamo corso tutte e quattro le regate e le abbiamo portate tutte a termine, con La Cinquecento come momento più impegnativo e più bello dell’anno. La Cinquanta è stata una splendida chiusura di stagione, grazie a un meteo più clemente rispetto alla settimana prima.”

Tra i protagonisti della categoria XTutti, Grey Goose di Cristian Dal Pozzo è terzo in ORC A-B, Rosso di Sera di Flavio Dal Ferro secondo in ORC C e Give me Five di Alessandro Stella primo in Open Alfa-Bravo.

La vittoria assoluta nella categoria X2 va ai ravennati Irene Bezzi e Sergio Blosi sull’IMX-38 Baby Cartouche, ottavi in tempo reale al traguardo e vincitori anche della classe ORC Mixed e della classe B-C. “Abbiamo fatto un’ottima partenza e poi siamo riusciti a navigare sempre nel gruppo di testa, tenendo sotto controllo i nostri diretti avversari. La bora è stata presente lungo tutto il percorso, girata Grado abbiamo fatto una discesa veloce con punte di 17 nodi. Regatare vicino alla costa da la possibilità di apprezzare i cambi di condizione in rapporto alla morfologia del territorio e l’uscita dei fiumi rappresenta un aspetto interessante dove possono cambiare le posizioni.” Ha detto Irene Bezzi alle premiazioni.

Il podio ORC B-C è completato da Mayflower di Riccardo Zuccolo-Tomaso Pressacco protagonisti di una stagione da leader in tutte le regate CNSM, che gli valgono anche la vittoria del Trofeo Caorle X2 e quindi del Trofeo Antal e dell’orologio Venezianico.

Terza piazza per l’equipaggio di casa Black Angel con Paolo Striuli e Federico Stella.

In classe Open Alfa-Bravo protagonisti indiscussi Tommaso Comelli-Leonardo Betto su Foxy Lady, seguiti da Gianluca Caregnato-Emilio Gardini su Keira, mentre nella Charlie-Delta si impongono Emanuele Sacchetti-Giovanni Marangon su Anemos davanti a Thomas Stocco-Marco Pesavento su Lunatica.

La vittoria del nuovo Trofeo Caorle X2 Mixed va ad Amabell dell’armatrice Lara Piva che con i compagni Gianluca Celeprin ed Enrico Stievano ha partecipato con grande entusiasmo a tutte le regate di Caorle, aggiudicandosi il prestigioso orologio Venezianico destinato alla migliore performance 2026 di una velista.

La Cinquanta ha chiuso ufficialmente il Trofeo Caorle X2 XTutti X2 Mixed 2026, circuito che comprende anche La Ottanta e La Duecento e La Cinquecento Trofeo iMilani inserite nel Campionato Italiano Offshore della Federazione Italiana Vela.

Le premiazioni si sono tenute oggi domenica 1 novembre nel parterre della Darsena dell’Orologio in un clima di grande partecipazione ed emozione tra i protagonisti della stagione offshore adriatica.

Sponsor de La Cinquanta è Om Ravenna, azienda meccanica che realizza strutture e carpenterie metalliche su misura per edilizia a uso industriale e civile, insieme ai Partner Antal, azienda con un’offerta completa per il piano di coperta di imbarcazioni a vela dai 30 ai 140 piedi, Cantina Colli del Soligo, produttrice di pregiati vini tra i quali il Prosecco DOC e DOCG, Onesails, leader nella produzione di vele ad alta tecnologia per regata e crociera e Venezianico, azienda italiana specializzata nella creazione di orologi automatici di alta qualità. Technical Partner sono Trim e Dial Bevande.

Informazioni nei social Circolo Nautico Santa Margherita e nel sito cnsm.org.

Foto arrivi e premiazioni: M. Caramel/CNSM