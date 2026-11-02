Conclusi a Varese i Campionati Italiani di Fondo

Nelle categorie Senior, Pesi Leggeri e Under 23, sono sei i titoli tricolori assegnati ai Campionati Italiani di Fondo, alla Schiranna di Varese. Due vanno alla SC Gavirate, uno a Cerea, Saturnia, Ospedalieri e Sile Treviso.

Il doppio Under 23 femminile registra l’affermazione della RSC Cerea di Irene Gattiglia e Isabella Mihalescu davanti a SC Gavirate (Matilde Paoletti, Aurora Spirito) e Nettuno Trieste (Vittoria Piller, Annet De Vincenzi). Il doppio Under 23 maschile celebra la SC Gavirate di Leonardo Salerno e Davide Todeschini davanti a SC Arolo (Andrea e Marco Frigo) e SC Padova (Lorenzo Cicuttin, Federico Chiucchini).

Nel quattro senza Under 23 oro per il CC Saturnia di Matteo Cecotti, Domagoj Saban, Matteo Trevisan, Samuele Zanella. Nel quattro di coppia Senior femminile SC Gavirate campione d’Italia con Viola Della Bella, Gaia Umbra Chiavini, Greta Prodi e Sara Borghi.

Pesi Leggeri. I doppi più performanti sono quelli di Ospedalieri Treviso, con Edoardo Barabino e Elio Colombrino a imporsi su AC Flora (Amedeo Benedusi, Giacomo Mari) e CUS Ferrara (Francesco e Stefano Covezzi), e SC Sile, con Francesca Speranzon e Anita Serena a vincere su SC Gavirate (Giulia Grandi, Martina Gilaj).

Nelle otto gare del programma Under 19 e 17, due successi ciascuno per CN Stabia e CC Saturnia, uno per SC Corgeno, SC Lario, SC Limite e US Bellagina.

Il quattro di coppia Under 19 femminile vede emergere la SC Corgeno (Sofia Cavagnera, Alizee Ribolzi, Neve Aroldi, Aurora Gerosa) davanti a Speranza Pra’ (Giulia Beretta, Bianca Bernardi, Alice Lauletta, Francesca Brena) e Amici del Fiume (Sofia Antoniazzi, Anna Rigolone, Agata Luna Vassallo, Isotta Girardi). Il quattro di coppia Under 19 premia il CN Stabia di Carlo Cavallaro, Giovanni Di Dio Buonocore, Francesco De Meo, Andrea Passaro), con San Giorgio (Elia Bressan, Riccardo Toniolo, Nicolò Di Bert, Michele Cignolini) al secondo posto e Fiamme Gialle (Cristian Rigoni, Leonardo Iacovacci, Christian Candido, Thomas Capponi).

Nell’otto Under 19 femminile oro per la SC Lario (Sofia Primavera, Angelica Cremonesi, Gaia Di Meo, Bianca Bancora, Camilla Trombetta, Anna Cincinelli, Carolina Cassani, Letizia Martorana, tim. Lisa Gandola). Otto Under 19 maschile al CC Saturnia di Pietro Blasig, Michele Bon, Andrea Boucher, Daniele Gelleti, Novak Mitrovic, Filippo Furlan, Edoardo Rovina, Lorenzo Trevisan, tim. Francesco Pianella), con SC Limite (Daniele Bellucci, Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Samuel Hernandez, Matteo L’Ala, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani, Pietro Villa, tim. Francesco Urso) secondo e SC Armida (Simone Agati, Gabriele Fassi, Tommaso Gardino, Giuseppe Garis, John Nicolò Gurlino, Luigi Pernigotti, Niccolò Zingarelli, Giovanni Brunetti, tim. Vittorio Richieri).

Nel doppio Under 17 femminile festeggia l’US Bellagina con Alice Gandola e Alessandra Casanova: seconda la Velocior 1883 (Maria Lucrezia Dittamo, Ilaria Cataldo) e terza la SN Pullino (Erica Cimolino, Lia Millo). Nel doppio Under 17 maschile vittoria per il CC Saturnia (Jacopo Tesei, Max Linhart) davanti a SC Retica (Simone Curti, Leonardo Martinoli) e SC Gavirate (Andrea Gugole, Marco Boggio). Festa SC Limite nel quattro senza Under 17 femminile: Vittoria Ancillotti, Irene Coresti, Elena Giuntini e Norma Villa precedono Marina Militare (Emma Mattei, Giada Fontana, Giulia Canciani, Martina Becchimanzi) e RSC Cerea (Aurora Soncin, Anita De Paola, Anita De Nigris, Lucia Ciccioli Croce). Quattro senza Under 17 maschile nel segno del CN Stabia con Salvatore Iaccarino, Giuseppe Somma, Antonio Todisco, Francesco Longobardi: argento per SC Nettuno (Federico Mainardi, Martino Visintin, Alessandro Contardo, Giacomo Barrancotto) e bronzo per RSC Cerea (Fulvio Dalia, Pietro Airaldi, Simone Morra, Edoardo Iaccarino).

Nelle immagini (ph Luca Pagliaricci / Canottaggio.org): il quattro di coppia Senior femminile della Canottieri Gavirate; il podio del quattro di coppia Under 19 femminile