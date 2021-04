ISOLFIN celebra i 60 anni di attività

Roma– ISOLFIN, azienda leader nel settore dei servizi per i principali gruppi di petrolchimica, costruzione navale ed energia, celebra i 60 anni di attività.

Fondata nel 1961 a Genova dall’imprenditore Sergio Galli, ISOLFIN è stata per 60 anni, con i suoi servizi specializzati nelle attività di bonifica, nell’allestimento di ponteggi metallici industriali, nelle coibentazioni termiche, acustiche e tagliafuoco, nella sabbiatura, verniciatura, fireproofing, sanitizzazione e facility management, un punto di riferimento per i grandi gruppi petrolchimici, energetici e navali di tutto il mondo.

Da allora, ISOLFIN ha ulteriormente ampliato i propri settori di intervento e sotto la guida dell’attuale amministratore delegato Marco Nori, ha completato la gamma dei servizi fino a diventare un provider a 360° di tutte le attività che vanno dalla progettazione alla costruzione e alla manutenzione di un impianto energetico, petrochimico o di costruzione navale. Oggi ISOLFIN opera in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa con sedi in 10 paesi, facendone un’azienda protagonista a livello globale.

ISOLFIN conta 350 dipendenti in Italia, circa 700 in tutto il mondo, e 59 milioni di fatturato in Italia. Tra i suoi clienti si contano grandi gruppi globali come Fincantieri, EDF, Royal Caribbean, Carnival Cruise, Costa Crociere, Poste Italiane, Saras, Enipower, Enel, Chantiers de l’Atlantique, Total, Saudi Aramco, Saipem, Tecnimont, VARD, Exxon, EDF, NCOC, Eni, e molti altri.

ISOLFIN ha da tempo intrapreso una politica di green migration e di sostenibilità sociale ed è membro di associazioni come Cisambiente e Inclusive Capitalism che testimoniano il suo impegno concreto in azioni che proteggano l’ambiente e le persone coinvolte nelle sue attività.

L’amministratore delegato di ISOLFIN, Marco Nori, ha dichiarato: “ISOLFIN compie 60 anni, e sono 60 anni nei quali ha marcato la storia d’Italia e delle sue grandi opere.

Siamo diversi da come siamo nati: da una dimensione nazionale siamo diventati un punto di riferimento globale con sedi chiave all’estero, abbiamo una gamma di servizi completa e diversificata, ed eppure abbiamo lo stesso entusiasmo del Miracolo Italiano nel quale siamo nati, quella passione per il nostro lavoro che ci fa crescere e imparare ogni giorno.

Un grazie speciale a tutta la squadra che ha reso ISOLFIN quello che è oggi in Italia e nel mondo. Questi sono i suoi primi 60 anni, perché il futuro che ci aspetta è lungo e pieno di soddisfazioni.”

Il 2021 di ISOLFIN sarà segnato da attività che ripercorreranno la storia dell’azienda e delle grandi opere che ha firmato nel passato e nel presente, fino all’evento finale che si terrà nel febbraio 2022 all’Expo di Dubai nel padiglione italiano.

Da 60 anni, dove c’è energia, c’è ISOLFIN.