Marina russa spara su una nave turca vicino a Mariupol

Zona portuale di Mariupol in fiamme

Mariupol. Ieri, domenica, l’esercito russo ha attaccato un’altra nave in acque ucraine. Lo confermano i media statali russi.

L’incidente è almeno il settimo attacco russo alla navigazione mercantile segnalato dall’inizio dell’invasione a febbraio.

In una dichiarazione rilasciata dalla testata statale russa TASS, il portavoce del Ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha affermato che un pattugliatore della flotta del Mar Nero della Marina russa ha aperto il fuoco e danneggiato la nave portarinfuse Apache nel Mar d’Azov.

“Una nave da guerra e pattugliatori di frontiera della flotta del Mar Nero hanno aperto il fuoco dell’artiglieria sul percorso della nave straniera per fermarne la navigazione. Un colpo diretto ha dato fuoco alla poppa della nave”, ha detto Konashenkov.

I dati AIS forniti da Pole Star mostrano che Apache era partita dalla Turchia a marzo, arrivando nel porto russo di Rostov sul Don il 2 aprile. Sulla base dei dati storici, questo sembrava essere un viaggio tipico: era l’ottavo viaggio di Apache a Rostov- on-Don nell’ultimo anno.

La nave ha lasciato di nuovo il porto russo l’8 aprile. Il suo segnale AIS è stato ricevuto solo in modo intermittente durante la sua permanenza nel Mar d’Azov ed è stato rilevato l’ultima volta il giorno della sua partenza.

Non si ha nessuna indicazione se abbia tentato di entrare a Mariupol, ma avrebbe dovuto passare entro le 20 miglia nautiche dal porto contestato per tornare nel Mar Nero.

In una dichiarazione separata, il Ministero della Difesa russo ha affermato che l’Apache stava tentando di far evacuare i leader del battaglione Azov ucraino dal lungomare di Mariupol, dove sono stati segnalati pesanti combattimenti.

Il Ministero ha affermato che la nave portarinfuse, battente bandiera maltese di proprietà turca, è una nave ucraina.

Il battaglione Azov è un’unità militare di estrema destra che ha un posto di rilievo nella propaganda russa di ‘denazificazione’ sulla leadership ucraina.

L’unità ha svolto un ruolo chiave nella difesa di Mariupol e ha resistito alla forza d’invasione per più di un mese. La scorsa settimana, le forze russe hanno anche bombardato la nave mercantile Azburg, battente bandiera della Dominica, al molo di Mariupol, quindi hanno attribuito l’attacco al fuoco ucraino.

Recenti resoconti dei media indicano che le truppe russe stanno rimuovendo i marittimi dalle navi mercantili straniere ormeggiate a Mariupol e portandoli nel territorio controllato dai russi; non è chiaro se l’evacuazione sia volontaria. “Il personale militare delle forze armate russe e della DPR ha sbloccato 47 membri dell’equipaggio provenienti da Russia, Azerbaigian, Egitto e Ucraina, che erano nascosti a bordo delle navi”, hanno affermato le forze separatiste allineate alla Russia in una dichiarazione ai media statali russi ieri, domenica. Anche civili ucraini di Mariupol e di altre aree occupate dalla Russia hanno riferito di deportazioni in siti in Russia.

Il governo russo nega di condurre una campagna di allontanamenti forzati dall’Ucraina, ma ha riconosciuto di prigionieri di migliaia di cittadini ucraini. “I rapporti indicano che gli Agenti di sicurezza federali russi stanno confiscando passaporti e documenti d’identità, portando via cellulari e separando le famiglie l’una dall’altra”, ha affermato l’Ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield.

Abele Carruezzo