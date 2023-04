Porto di Rotterdam: 17 aziende renderanno il trasporto marittimo più sostenibile con i biocarburanti

Rotterdam. L’Autorità Portuale di Rotterdam e la GoodShipping hanno annunciato, già dallo scorso anno, la campagna ‘Switch to Zero’ per incoraggiare le aziende a far transitare i loro trasporti marittimi all’uso di carburante sostenibile.

L’insetting riduce le emissioni di anidride carbonica utilizzando carburante sostenibile per la spedizione. Questo in contrasto con la compensazione della CO2, che comporta, ad esempio, piantare alberi. Insetting significa che ridurre le emissioni di CO2 e all’interno dello stesso settore in cui sono emesse consente di decarbonizzare le spedizioni. Permette di facilitare un passaggio di carburante dai combustibili fossili a biocarburanti veramente sostenibili. In poche parole: un volume di biocarburante sostenibile che riduce la stessa quantità di emissioni di CO2 e che la spedizione avrebbe contribuito, viene rifornito in una nave che normalmente avrebbe funzionato con combustibile fossile.

I mittenti spesso trasportano piccoli numeri di container su navi diverse e possono utilizzare l’insetting per ridurre una certa quantità di CO2 tramite GoodShipping, che consente il trasporto di merci a zero emissioni di CO2. GoodShipping garantisce che questa riduzione di CO2 sia raggiunta fornendo a una nave carburante sostenibile. Non è necessario che sia la stessa nave su cui vengono trasportati i container. In questo modo è facile per le Compagnie di navigazione dare un contributo concreto alla riduzione delle emissioni di CO2.

GoodShipping assicura che diverse navi della Samskip saranno rifornite di biocarburanti, che raggiungeranno una riduzione di CO2 di 2.023 tonnellate. Questo è paragonabile alla quantità di CO2 rilasciata durante il trasporto di circa 15.000 container Teu tra Rotterdam e Göteborg.

Allard Castelein, CEO dell’Autorità Portuale di Rotterdam: “Lo shipping non è ancora in programma per essere CO2 neutrale entro il 2050, anche se è tecnicamente fattibile. È quindi positivo che il trasporto marittimo, così come l’industria, in Europa paghi presto le emissioni di CO2 attraverso l’ETS. Il Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS) è il principale strumento adottato dall’Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione. Ciò incoraggia la sostenibilità, in quanto rende le alternative rispettose dell’ambiente e del clima più attraenti dal punto di vista finanziario.

Tuttavia, ciò è possibile solo se sono offerte tali opzioni alternative. Pertanto, stiamo lavorando con i partner per sviluppare iniziative che contribuiscano a rendere la logistica più sostenibile: dalla navigazione interna alimentata a batteria all’alimentazione da terra per le navi marittime, dalla produzione di biokerosene per l’aviazione ai cosiddetti ‘Corridoi Verdi ‘per le linee marittime. Questa iniziativa con GoodShipping e le 17 aziende fa parte di quel programma”.

Le aziende partecipanti sono: Dille & Kamille, Swinkels Family Brewers (noto per Bavaria e Cornet, tra gli altri), Yogi Tea, Beiersdorf, Bugaboo, Otto Group, K2 Forwarding, Yumeko, NINE & Co., De Kleine Keuken, Royal van Wijhe Verf , Intersteel, OMyBag, Regent Ingredients, Dopper, Johnny Cashew e Anchor International.

Dirk Kronemeijer, fondatore di GoodShipping: “Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un’enorme accelerazione del ritmo della transizione energetica determinata dai caricatori, motivo per cui vogliamo offrire a più aziende l’opportunità di far spedire le loro merci in modo sostenibile. L’offerta fatta dalla Port of Rotterdam Authority, che punta ad essere il porto più sostenibile del mondo, per sostenerci in questo è stata quindi facile da accettare. Con la campagna Switch to Zero, stiamo facilitando alle aziende il miglioramento della sostenibilità dei loro trasporti senza complessi adattamenti della catena di approvvigionamento”.

Adriaan Thierry, CEO Bugaboo: “In Bugaboo stiamo attivamente riducendo, non compensando, le nostre emissioni di carbonio attraverso il nostro programma Push to Zero. La riduzione delle emissioni derivanti dal trasporto marittimo fa parte del nostro piano. In collaborazione con GoodShipping, vogliamo muoverci verso una riduzione del 100% delle nostre emissioni di trasporto marittimo. Aderire alla campagna Switch to Zero è un altro passo verso questo obiettivo”.

Il trasporto marittimo è responsabile di circa il 3% delle emissioni globali di anidride carbonica ma, allo stesso tempo, è un settore complesso che per lungo tempo è rimasto al di fuori degli accordi internazionali sul clima. La catena è frammentata anche perché le aziende spesso spediscono solo pochi container su una nave.

