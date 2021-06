REGATA BRINDISI-CORFU’: PREMIAZIONE CONCORSO “SEA FLAG-CREA LA BANDIERA PER LA REGATA”

Si concluderà giovedi 10 giugno 2021 alle ore 10.00 nel giardino interno al plesso Kennedy (con ingresso da via Primo Longobardo n 5) il concorso “SEA FLAG- Crea la tua bandiera” organizzato dall’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi. Nella mattinata avrà luogo la premiazione ufficiale dell’Istituto vincitore del contest, il cui alunno ha realizzato il disegno divenuto simbolo della bandiera che verrà utilizzata come emblema della 35° regata internazionale Brindisi Corfù, che dopo la sosta del precedente anno dovuta alla pandemia, riprenderà il suo svolgersi, con la speranza di un ritorno alla normalità e all’inizio di una nuova estate e la fine di un’annata difficile per tutti.

L’iniziativa è stata ideata dalla Prof.sa Daniela Russo dell’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi , Istituto capofila del progetto (presentato pubblicamente in sala consiliare prima di Natale) al quale hanno partecipato molte Scuole del brindisino che, seppur le difficoltà delle varie quarantene e contagi hanno saputo affrontare la sfida e hanno creduto nel progetto di collaborazione.

Il significato dell’iniziativa è stato quello di un auspicio diffuso a fronte di un anno che ha costretto gli studenti in DDI, spesso chiusi in casa e lontano da tutti. Con il progetto si è voluto dare un segno positivo alla nostra comunità cercando di sottolineare la volontà della comunità CITTA’-SCUOLA di voler ripartire con nuove energie, da cui trarre forza e risorse per affrontare un nuovo anno con maggiore fiducia guardano al mare.

Dalla nostra risorsa primaria, fondamentale in modo particolare per n una città come Brindisi si è voluti ripartire con grande tenacia…

Il Dirigente scolastico Prof. Fausto Melissano che ha voluto questo progetto in futuro spera di ampliarla , perché il nostro obiettivo è quello di collaborare e sostenersi vicendevolmente in un’atmosfera come quella attuale, in cui la sinergia e la coesione può portare solo benefici. Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto in quanto sono molte le scuole che hanno partecipato e sono riuscite a portare a termine l’attività inviando entro la scadenza stabilita i loro elaborati validi sia per la primaria che per la secondaria di primo grado.

Ecco di seguito le scuole partecipanti Ic Centro 1, Ic Centro , Ic Paradiso Tuturano, Ic Santa Chiara, IC Commenda, Ic Bozzano, Ic Carovigno, Ic G Galileo di Pezze di Greco, Terzo Comprensivo Francavilla Fontana, Ic Primo Comprensivo Oria, Ic Secondo Comprensivo Oria, Ic San Pancrazio, Ic Valesium Torchiarolo, Ic Mazzini di Torre S. Susanna, Sms Barnaba Bosco di Ostuni, Istituto Paritario Primaria Sant’Antonio di Brindisi, IC Galilei.

Dopo una prima fase di realizzazione degli elaborati gli stessi comprensivi entro la scadenza hanno provveduto a inviare al circolo della Vela di Brindisi n. 1 disegno per istituto come da regolamento ed il giorno 30 Aprile 2021 la Commissione Giudicatrice, si è riunita on-line, per valutare i disegni ricevuti e determinare l’elaborato vincitore del Concorso Sea Flag.

La Commissione Giudicatrice era così composta:

Prof.ssa Irena Esposito, Dirigente l’IPSS Morvillo-Falcone di Brindisi;

Prof.ssa Mina Fabrizio, Dirigente l’ITI Giorgi di Brindisi;

Prof.ssa Maria Oliva, Dirigente LL-SOC-PED-PSI Palumbo di Brindisi;

Dott.ssa Emma Taveri, Assessore al Turismo, Comune di Brindisi;

Prof. Massimo Guastella, Docente UNISALENTO, Lecce;

Maestro Augusto Ciullo, rappresentante del Circolo della Vela Brindisi.

LA COMMISSIONE HA DECISO che l’opera vincitrice del Concorso Sea Flag è la seguente, pervenuta dalla Secondaria di 1^ grado dell’I.C. Centro – “Salvemini” di Brindisi:

Il disegno ha meglio sintetizzato l’idea simbolica di cooperazione e collaborazione tra due culture e anche tra istituzioni scolastiche ed enti territoriali.