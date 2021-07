L’ICS annuncia la conferenza internazionale sulla decarbonizzazione alla COP26

Il trasporto marittimo globale annuncia un evento intersettoriale senza precedenti, che si terrà durante la COP26, che riunirà i leader del settore marittimo, energetico, politico e finanziario per discutere degli sforzi per la decarbonizzazione del trasporto marittimo.

L’evento “Shaping the Future of Shipping” si terrà a Glasgow il 6 di novembre, nell’ambito della COP26, e riunirà protagonisti dello shipping ed esperti esterni per discutere delle sfide che il trasporto marittimo deve affrontare nel vitale percorso verso la decarbonizzazione.

L’evento a livello ministeriale, della durata di un giorno, presenterà alcune delle figure di spicco mondiali sulla decarbonizzazione provenienti da tutto il mondo per affrontare le questioni strategiche chiave nel percorso di decarbonizzazione in rapida evoluzione del trasporto marittimo.

L’evento si svolge presso l’University of Strathclyde’s Technology & Innovation Centre, sede del UK’s Maritime Safety Research Centre e centro di ricerca sulla tecnologia marina leader a livello mondiale. Gli argomenti di discussione includeranno: la rimozione dei combustibili ad alto contenuto di carbonio da un settore tradizionalmente “difficile da abbattere” (hard to abate); garantire modelli di decarbonizzazione equi a vantaggio dei paesi in via di sviluppo; e la riduzione del rischio finanziario derivante dalla trasformazione del trasporto marittimo in modo da poter intraprendere con urgenza azioni per ridurre le emissioni.

La conferenza dimostrerà l’importanza fondamentale di un’azione immediata e della collaborazione intersettoriale per la trasformazione energetica del trasporto marittimo. I titani dello shipping guideranno un panel “Meeting the Challenge” per i partecipanti, mentre i giganti della logistica porteranno la prospettiva dei leader della catena di approvvigionamento più ampi.

Durante l’evento si terrà un’esclusiva tavola rotonda ministeriale per discutere di aree quali politiche e quadri, infrastrutture per l’innovazione e finanziamento della trasformazione energetica.

Emanuele Grimaldi, Presidente e Amministratore Delegato di Grimaldi Euromed SpA ha commentato: “Un approccio olistico è essenziale per la decarbonizzazione del settore marittimo. Solo con una collaborazione internazionale e intersettoriale possiamo fornire una transizione equa del carbonio per lo shipping.

“Abbiamo sentito gli appelli degli ambientalisti e del pubblico secondo cui abbiamo bisogno di azioni piuttosto che di parole. Questo incontro può catalizzare un’agenda di trasformazione andando oltre il settore stesso per coinvolgere gli attori chiave nella catena di approvvigionamento globale”.

Jeremy Nixon, CEO di Ocean Network Express , ha commentato: “Ci stiamo unendo in un momento critico per cercare il consenso su una chiara tabella di marcia normativa e tecnica. E per supportare le nostre esigenze ambientali globali congiunte e i requisiti commerciali universali della catena di approvvigionamento del settore”.

Esben Poulsson, presidente dell’International Chamber of Shipping ha concluso: “Questo incontro deve riguardare la realtà del cambiamento e le difficili decisioni che devono essere prese alla COP26. Dobbiamo ridurre il rischio politico in modo che l’industria marittima e la catena di approvvigionamento marittima possano aumentare la velocità e la portata della trasformazione.

“Con il COP che si svolge poco prima dell’importante incontro dell’Organizzazione marittima internazionale sulla decarbonizzazione, vediamo questo incontro come una grande opportunità per raccogliere la leadership politica necessaria per far avanzare l’agenda sulla ricerca e sviluppo e la creazione di un meccanismo globale basato sul mercato per guidare la decarbonizzazione. “

Gli sponsor già confermati includono l’American Bureau of Shipping, Grimaldi Group, Lloyds Register, NYK Line, Ocean Network Express e Stena.

I dettagli su relatori e partecipanti all’evento “Shaping the Future of Shipping” saranno resi noti non appena disponibili.